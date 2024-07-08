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  4. Türkiye'de füzelerin ve mühimmatların saklandığı gizli NATO üssü turizme açılıyor

Türkiye'de füzelerin ve mühimmatların saklandığı gizli NATO üssü turizme açılıyor

Trabzon'un Maçka ilçesinde varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen ve 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile atıl duruma düşen NATO üssü turizme kazandırılacak.

Kaynak: İHA
Türkiye'de füzelerin ve mühimmatların saklandığı gizli NATO üssü turizme açılıyor - Resim: 1

Trabzon'un Boztepe mevkiinde bulunan Amerikan askerlerinin kullandığı NATO üssü ile birlikte Maçka ilçesi Ortaköy mahallesinde 1980'li yıllarda Rus tehdidine karşı yapıldığı belirtilen NATO üssü turizm merkezi haline getirilecek. 

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Türkiye'de füzelerin ve mühimmatların saklandığı gizli NATO üssü turizme açılıyor - Resim: 2

Bir süre mühimmat deposu olarak kullanıldıktan sonra 2010 yılında tamamen boşaltılan NATO üssünün turizmde yeni bir destinasyon olması için Maçka Belediyesi tarafından proje hazırlandı. 

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Türkiye'de füzelerin ve mühimmatların saklandığı gizli NATO üssü turizme açılıyor - Resim: 3

Askeri yatakhanelerin, futbol sahasının, eğitim alanlarının ve 8 tane ses izolasyonu yapılmış hangarların bulunduğu eski NATO üssü için hazırlanan özel proje için ile ilgili çalışmalar başladı.

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Türkiye'de füzelerin ve mühimmatların saklandığı gizli NATO üssü turizme açılıyor - Resim: 4

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, hangarları dışarıdan görülmeyecek şekilde inşa edilen NATO üssünde incelemelerde bulundu.

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