Türkiye'de gıda krizi kapıda: Fiyatlar yüzde 50 artacak!

"BU YIL MEYVEYİ PAHALIYA YİYECEĞİZ"

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fevzi Çakmak yaptığı açıklamada, ''Bu yıl meyveyi pahalıya yiyeceğiz. Çiftçi gerçekten mağdur. Sadece sigorta yaptıranlar değil zirai dondan etkilenen tüm çiftçilerin desteklenmesi gerekiyor. Don hadisesinin yaşandığı bölgeler zaman geçirilmeden afet bölgesi ilan edilmelidir. Çiftçilerin en azından zararının karşılanması gerekiyor. Bütün çiftçilerimize, ülkemize geçmiş olsun diyorum gerçekten son derece üzgünüz.'' ifadelerini kullandı.