Türkiye'de gıda krizi kapıda: Fiyatlar yüzde 50 artacak!
Türkiye'nin dört bir yanında havaların aniden soğuması tarım ürünlerine zarar verdi. Zirai dondan etkilenen ürünlere yüzde 50'ye varan oranda zam yapılması bekleniyor.
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı pek çok tarım ürününe büyük zarar verdi.
Zirai don başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem ve şeftali gibi ürünler etkilendi.
YÜZDE 50'YE VARAN ZAMLAR YOLDA
Don sonrası zarar gören ürünlere yüzde 50'ye varan oranda zam gelmesi bekleniyor.
"BU YIL MEYVEYİ PAHALIYA YİYECEĞİZ"
Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Fevzi Çakmak yaptığı açıklamada, ''Bu yıl meyveyi pahalıya yiyeceğiz. Çiftçi gerçekten mağdur. Sadece sigorta yaptıranlar değil zirai dondan etkilenen tüm çiftçilerin desteklenmesi gerekiyor. Don hadisesinin yaşandığı bölgeler zaman geçirilmeden afet bölgesi ilan edilmelidir. Çiftçilerin en azından zararının karşılanması gerekiyor. Bütün çiftçilerimize, ülkemize geçmiş olsun diyorum gerçekten son derece üzgünüz.'' ifadelerini kullandı.