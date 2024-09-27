Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'a çeşitli ülkelerden yardım ve destek vermeye devam ediyorlar. Depremin vurduğu kentte afetzede vatandaşlara yurt dışından gelen; yorgan, yastık ve nevresim dağıtıldı. Vatandaşlar, nevresim takımlarının içerisinden çıkan çipler karşısında ise şaşkınlık yaşadılar.