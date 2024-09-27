Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü
Hatay'da yurt dışından gelen ve afetzede vatandaşlara dağıtılan nevresim takımlarında görülen çip, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'a çeşitli ülkelerden yardım ve destek vermeye devam ediyorlar. Depremin vurduğu kentte afetzede vatandaşlara yurt dışından gelen; yorgan, yastık ve nevresim dağıtıldı. Vatandaşlar, nevresim takımlarının içerisinden çıkan çipler karşısında ise şaşkınlık yaşadılar.
Dinlendiklerini ve takip edildiklerini düşünen vatandaşların bu düşünceleri kısa sürede sosyal medyada paniğe neden oldu. Durum üzerine yetkililerden konuyla ilgili içleri ferahlatan açıklama geldi.
Depremzede vatandaşların takip cihazı olabileceğini düşündükleri çiplerin, aslında RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisine sahip sayım barkotları olduğu ortaya çıktı
. Nevresim takımlarında çıkan çiplerin radyo frekanslarını kullanarak nesnelerin otomatik sayılmasını sağlayan çipler olduğu anlaşıldı.