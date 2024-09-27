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Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü

Hatay'da yurt dışından gelen ve afetzede vatandaşlara dağıtılan nevresim takımlarında görülen çip, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Kaynak: İHA
Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkıma uğrayan Hatay'a çeşitli ülkelerden yardım ve destek vermeye devam ediyorlar. Depremin vurduğu kentte afetzede vatandaşlara yurt dışından gelen; yorgan, yastık ve nevresim dağıtıldı. Vatandaşlar, nevresim takımlarının içerisinden çıkan çipler karşısında ise şaşkınlık yaşadılar. 

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Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü - Resim: 2

Dinlendiklerini ve takip edildiklerini düşünen vatandaşların bu düşünceleri kısa sürede sosyal medyada paniğe neden oldu. Durum üzerine yetkililerden konuyla ilgili içleri ferahlatan açıklama geldi. 

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Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü - Resim: 3

Depremzede vatandaşların takip cihazı olabileceğini düşündükleri çiplerin, aslında RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisine sahip sayım barkotları olduğu ortaya çıktı

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Türkiye'de gizemli çip endişesi: Kriz yaratan çiplerin gizemi çözüldü - Resim: 4

. Nevresim takımlarında çıkan çiplerin radyo frekanslarını kullanarak nesnelerin otomatik sayılmasını sağlayan çipler olduğu anlaşıldı.

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