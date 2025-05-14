Türkiye'de hayvanseverler ayaklandı: İki ayaklı cani, 4 ayaklı canı sopayla döve döve öldürdü

Toplumu korumanın en küçük halkayı korumaktan geçtiğini vurgulayan Çubukçu, "Onlara gereken özeni göstermezsek, bu durum toplumun kalitesini doğrudan yansıtır. Her geçen gün şiddete daha meyilli bir toplum haline geliyoruz ve daha kötü olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Kadife'yi koruyamıyorsak, sokakta yürüyen bir kadını ya da bir çocuğu da koruyamayız. En zayıf halkaya ihtimam göstermeliyiz ki adalet tüm canlılar için yerini bulsun" ifadelerini kullandı. İstanbul Başakşehir'de 1 Ocak 2024'te asansörde öldürülen ‘Eros’ isimli kediyi hatırlatan Özge Nihan Çubukçu, "Ne yazık ki Eros'u öldüren kişi de hak ettiği cezayı almadı. Bu, bizim vicdanımızın sesiyle söylüyorum kabul edilemez. O ceza almadığı için bu şiddet sarmalı sürüyor ve sonunda Kadife'yi buldu. Evet, Kadife de tıpkı Eros gibi kamusal bir alanda insanların gözleri önünde kimsenin 'Ne yapıyorsun?' demediği bir ortamda öldürüldü. Kadife'nin ölümü, Eros'un ölümünden bile daha korkunç. Bir adam, eşek kadar büyük bir canlıyı uzun süren bir işkenceyle döverek öldürebiliyorsa ve bu sırada kimse müdahale etmiyorsa, bu toplumun vicdanını, insanlığını ve onurunu yitirmekte olduğunu gösterir. Eros'un katili gerekli cezayı almadığı için birileri cesaret buldu ve bugün göz göre göre bir eşek öldürüldü. Bu sarmal dönmeye devam ederse hedef artık sadece hayvanlar olmayacak, insanlara da ulaşacak" dedi.