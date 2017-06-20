İşte Türkiye'nin en itibarlı meslekleri
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Öğretim Üyesi Yr. Doç. Dr. Lütfi Sunar’ın yürüttüğü Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Mesleklerin İtibarı başlıklı araştırmaya göre Türkiye’deki en itibarlı meslekler belirlendi
Türkiye’deki en itibarlı meslekler Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Mesleklerin İtibarı başlıklı araştırmaya göre belirlendi. TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen “Türkiye Sosyo-Ekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi” kapsamında ülke genelinde nicel metodoloji anketleri ile gerçekleştirilen araştırma sonuçlandı.
Araştırmaya katılan deneklerin iyi bir işte en fazla aradıkları ilk üç özellik iyi bir ücret, iş garantisi ve iş güvenliği en az önem verilen özellik ise işin ilginçliği olarak belirlendi. Araştırma kapsamında, bedensel çalışma gerektiren işlere yönelik de olumsuz bir tutum olduğu da ortaya çıktı.
Çalışmanın insan için anlamı sorusuna ise en çok “İnsanın yeteneklerini tam olarak geliştirebilmesi için, bir işte çalışması gerekir” cevabı verildi. İşte en itibarlı 20 meslek...