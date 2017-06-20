İşte Türkiye'nin en itibarlı meslekleri

Araştırmaya katılan deneklerin iyi bir işte en fazla aradıkları ilk üç özellik iyi bir ücret, iş garantisi ve iş güvenliği en az önem verilen özellik ise işin ilginçliği olarak belirlendi. Araştırma kapsamında, bedensel çalışma gerektiren işlere yönelik de olumsuz bir tutum olduğu da ortaya çıktı.

