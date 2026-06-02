Türkiye'de il olma potansiyeli en yüksek 24 ilçe belli oldu
Türkiye'de il sayısının 82'ye çıkarılması tartışmaları sürerken, TÜİK verilerine göre il olma kriterlerini karşılayan 24 ilçe belli oldu.
Türkiye'de uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan "il sayısının 82'ye çıkarılması" tartışmalarında, gözler kriterleri sağlayan ilçelere çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri baz alınarak yapılan son incelemelere göre; nüfus büyüklüğü, ekonomik gelişmişlik, ulaşım altyapısı ve coğrafi konum itibarıyla il olmaya en yakın 24 ilçe netleşti.
TÜİK'in İl Olma Kriterleri Neler?
Bir ilçenin idari olarak il statüsüne kavuşabilmesi için yalnızca kalabalık olması yeterli olmuyor. Standartlara göre iki temel fiziki ve demografik kriter bulunuyor: İlçenin nüfusunun en az 100 bin olması ve bağlı bulunduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta yer alması gerekiyor. Nüfusu 100 binin altında olan veya il merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafede bulunan ilçeler, bu zorlu sürece dahil edilmiyor.
Ekonomik Potansiyelleriyle Şehir Merkezlerini Geride Bırakıyorlar
NTV'nin haberine göre, listeye giren Alanya, Tarsus, Çorlu, İnegöl ve Manavgat gibi ilçeler, sadece barındırdıkları yüksek nüfuslarıyla değil; aynı zamanda sanayi, turizm ve tarım ihracatındaki devasa ekonomik potansiyelleriyle de mevcut birçok il merkezini geride bırakıyor. Bu ilçelerin il statüsü kazanması halinde, bölgedeki kamu yatırımlarının artması ve ticari hacimde büyük bir sıçrama yaşanması bekleniyor.
İşte İl Olmaya Aday 24 İlçe ve Güncel Nüfusları
TÜİK verilerine göre il olma hayaline en yakın olan, 100 bin nüfus ile 30 kilometre barajını aşan o 24 ilçe nüfus büyüklüklerine göre şu şekilde sıralandı: