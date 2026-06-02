Türkiye'de il olma potansiyeli en yüksek 24 ilçe belli oldu

TÜİK'in İl Olma Kriterleri Neler?

Bir ilçenin idari olarak il statüsüne kavuşabilmesi için yalnızca kalabalık olması yeterli olmuyor. Standartlara göre iki temel fiziki ve demografik kriter bulunuyor: İlçenin nüfusunun en az 100 bin olması ve bağlı bulunduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta yer alması gerekiyor. Nüfusu 100 binin altında olan veya il merkezine 30 kilometreden daha yakın mesafede bulunan ilçeler, bu zorlu sürece dahil edilmiyor.