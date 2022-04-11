Türkiye'de ilk defa üretildi! Kilosu 400 TL'den başlıyor, 3 bin TL'ye kadar çıkıyor
Türkiye'de belirli bölgelerde doğal olarak yetişen ancak şu ana kadar birkaç ülke dışında üretimi yapılamayan ''Kuzugöbeği Mantarı'' Türkiye'de üretilmeye başlandı. Mersin’de Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nde kurulan seradan olumlu sonuçlar alındı. Ar-Ge çalışmalarının ardından çiftçiye alternatif ürün olarak sunulması hedefleniyor.
Türkiye’nin yaş meyve ve sebze üretiminde önemli bir yere sahip olan Mersin’de doğal ortamda yetişen ancak kültürel olarak henüz hiç üretimi yapılmayan kuzugöbeği mantarının ekonomik değerinden üreticinin faydalanması için Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı.
Daha önce küçük denemeler yapan enstitü ekibi, ’Kuzugöbeğinin Kültüre Alınması’ projesini hazırlamak için seraya doğadan topladıkları kuzugöbeği mantarını ekti. Mart ayından itibaren kendini göstermeye başlayan mantarlar, bir ay sürede tamamen çıkarak bir kısmı hasat seviyesine geldi.
Kilogramda fiyatı 400 TL olması nedeniyle yaklaşık bir dönümlük alanda 300 ile 700 kilogram arasında ürün alınabileceği bunun da üreticiye 120 ile 280 bin TL arasında kazanç sağlayacağı kaydedildi. Kurutulmuş halinin 3 bin TL olduğu mantarın enstitüdeki Ar-Ge çalışmalarının ardından projenin hayata geçirileceği ve üretimin süreceği ifade edildi.
Çalışma ile ilgili bilgi veren Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş, "Tarım Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü olarak birçok araştırma yapmaktayız. Bu araştırmalardaki amacımız çiftçinin kazancını çeşitlendirmek, kar oranını, gelir oranını yükseltmek, doğada yetişen, doğada toplaması yapılan ürünleri kültüre almak gibi projeler yürütmekteyiz. Bu projelerden bir tanesi de şuan içinde bulunduğumuz serada kuzugöbeği mantarı yetiştiriciliğini nasıl kültüre alabiliriz diye geliştirmiş olduğumuz bir proje sonucunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi serada şuan ki tarihte bu sıfır rakımda kuzugöbeği mantarı olmamasına rağmen, şuan Toroslarda bin rakımdan sonra bulunmakta olmasına rağmen kuzugöbeğinin yetiştiğini görmektesiniz, bu da çalışmalarımızın başarılı olduğunu göstermektedir” dedi.