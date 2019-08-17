Türkiye'de ilk defa üretilen mangonun hasadı başladı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Muzkent Mahallesinde kurulan Türkiye'nin ilk mango meyvesi üretilen serasında mango hasadı başladı. Gazipaşa mangosu 35 TL'den alıcı buluyor. .
4 yıl önce kurulan mango serasını eşinin vefatı üzerine devralan Hatice Güven, hasattan bir hayli memnun olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz yıl ilk hasadı yapıldığını belirten Güven, "Bu bahçe rahmetli eşimin hayaliydi. Ortağımız Sefa Oğuz ile birlikte böyle bir proje başlattık. Bu yıl eşimi kaybedince onun hayallerini ben gerçekleştirmek istedim. Bahçe bakımını ortağımızla birlikte yapıyoruz. Ağaçlarımız son derece güzel.
Bundan 4 yıl önce 2 dekar alana 84 adet mango fidanı ektik. İlk ürünlerimizi 4 yıl sonra hasat ettik. 2350 civarında mango meyvesi aldık. Yaklaşık 50 bin TL civarında kar elde ettik.