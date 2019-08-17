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  3. 17 Ağustos 2019 12:40

Türkiye'de ilk defa üretilen mangonun hasadı başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Muzkent Mahallesinde kurulan Türkiye'nin ilk mango meyvesi üretilen serasında mango hasadı başladı. Gazipaşa mangosu 35 TL'den alıcı buluyor. .

Türkiye'de ilk defa üretilen mangonun hasadı başladı

4 yıl önce kurulan mango serasını eşinin vefatı üzerine devralan Hatice Güven, hasattan bir hayli memnun olduğunu söyledi.

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Türkiye'de ilk defa üretilen mangonun hasadı başladı

Geçtiğimiz yıl ilk hasadı yapıldığını belirten Güven, "Bu bahçe rahmetli eşimin hayaliydi. Ortağımız Sefa Oğuz ile birlikte böyle bir proje başlattık. Bu yıl eşimi kaybedince onun hayallerini ben gerçekleştirmek istedim. Bahçe bakımını ortağımızla birlikte yapıyoruz. Ağaçlarımız son derece güzel.

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Türkiye'de ilk defa üretilen mangonun hasadı başladı

Bundan 4 yıl önce 2 dekar alana 84 adet mango fidanı ektik. İlk ürünlerimizi 4 yıl sonra hasat ettik. 2350 civarında mango meyvesi aldık. Yaklaşık 50 bin TL civarında kar elde ettik.

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Türkiye'de ilk defa üretilen mangonun hasadı başladı

Bu yıl 5 bin civarında meyve bekliyoruz. Ürünlerimizi genelde iç piyasada tüketiyoruz büyük oteller büyük marketler sürekli talep ediyor. İlerleyen yıllarda ağaçlarda meyve rekoltesi de yükseliyor. Bakımı da son derece kolay.

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