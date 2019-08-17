Türkiye'de ilk defa üretilen mangonun hasadı başladı

Geçtiğimiz yıl ilk hasadı yapıldığını belirten Güven, "Bu bahçe rahmetli eşimin hayaliydi. Ortağımız Sefa Oğuz ile birlikte böyle bir proje başlattık. Bu yıl eşimi kaybedince onun hayallerini ben gerçekleştirmek istedim. Bahçe bakımını ortağımızla birlikte yapıyoruz. Ağaçlarımız son derece güzel.