Türkiye'de ilk ve tek: Yerli kamyon şanzımanı tanıtıldı

‘TÜRKİYE GÜNDEMİ TAKİP DEĞİL TAYİN EDEN ÜLKE’

Bakan Varank, Türkiye’nin artık yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlara yatırım yaparak gündemi takip eden değil, tayin eden ülke konumunda olduğunu söyledi. Bu doğrultuda elektrikli otomobile yatırım yaptıklarını kaydeden Bakan Varank, "İşte bu irade sayesinde bugün milli ve yerli elektrikli otomobilimizi 2022 yılının sonunda banttan indirecek seviyeye ulaştık. Bildiğiniz gibi küresel iklim değişikliği sebebiyle dünyada fosil yakıtları hızla terk eden bir yaklaşım söz konusu. Ülkeler yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara yatırım yapıyor. Bu noktada da Türkiye, gündemi takip eden değil, tayin eden ülke olarak pozisyon almış durumda. Birçok ülke acaba zamanı mı diye düşünürken, biz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süratle harekete geçerek doğuştan elektrikli otomobile yatırım yaptık. Tıpkı insansız hava araçlarında olduğu gibi burada da tam zamanında doğru teknolojiyle buluşacağız. Elektrikli araçların ihtiyaç duyacağı altyapılar konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Halihazırda ilgili bakanlıklarla birlikte özellikle şarj istasyonları konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca batarya teknolojilerinin, elektrikli araçlar için ne ifade ettiğinin de gayet bilincindeyiz. Bu hususta batarya, modül, paketleme ve hücre yatırımlarına ağırlık veriyoruz. TÜBİTAK destekleriyle otomotiv sektöründe malzeme teknolojileri, gömülü sistemler, elektrikli ve hibrit araç teknolojileri ile alternatif yakıtlar üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyoruz. Yine Ford Otosan’ın Kocaeli Gölcük’te gerçekleştireceği yaklaşık 20 milyar liralık yeni nesil ticari araç ve batarya imalatı yatırımı ülkemizdeki elektrifikasyon dönüşümüne büyük katkı sağlayacak. Hedefimiz Türkiye’yi Avrupa’nın elektrikli araç ve batarya üslerinden biri yapmak. Şüphesiz bu kararlılık, Türkiye’nin insansız hava araçlarında olduğu gibi elektrikli araçlarda da dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasına girmesini sağlayacaktır. Türkiye sadece elektrikli araçlarda değil inşallah uçan araçlarda da, uçan arabalarda da liderliğe oynama noktasında kararlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Biz şimdiden geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bir tercih değil, bu bir zorunluluk. Bundan 3-4 sene sonra dünyada uçan taksilerin piyasaya gireceğinden bahsediliyor. Eğer biz bu teknolojiye bugünden yatırım yapmazsak, işte ancak 100 yıl sonra yakalamaya çalıştığımız, öne geçmeye çalıştığımız otomotiv endüstrisinde olduğu gibi o teknolojide de geri kalmak durumunda olacağız. Peki bunu nasıl başaracağız? Gümbür gümbür gelen gençlerimizle inşallah başaracağız. Ben buna yürekten inanıyorum” diye konuştu.