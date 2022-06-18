Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı

Tren kazasında 11’i ağır onlarca kişi de yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye, sağlık, AFAD ekiplerinin yanı sıra kurtarma çalışmalarına Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT, IHH ve İz Derneği’nden 84 sivil toplum örgütü görevlisi olmak üzere toplam 21 müdahale aracıyla 249 personel müdahale etti.