Türkiye'de ilk; yüksek hızlı trende yangın tatbikatı
Eskişehir'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince, Türkiye’de ilk kez tünelde yanan yüksek hızlı trene (YHT) yönelik tatbikat yapıldı. Yaklaşık 250 personelin müdahale ettiği tatbikat 1 saatte tamamlanırken, yaşanan kurtarma sahneleri ise gerçeği aratmadı.
Eskişehir’de AFAD, YHT kazalarına yönelik kurtarma ekiplerine tecrübe kazandırmak amacıyla ‘İl Risk Azaltma Planı’ (İRAP) kapsamında tatbikat düzenledi.
AFAD gönüllüsü 309 kişiden oluşan yolculardan 11’ine ağır yaralı, onlarcasına ise özenle yaralı makyajları yapıldı.
Gece yarısı senaryo gereği Ankara’dan 309 yolucuyla yola çıkarak Eskişehir’e gelen yüksek hızlı trende, tünel girdiğinde yangın çıktı.
Tren kazasında 11’i ağır onlarca kişi de yaralandı. İhbar üzerine harekete geçen polis, itfaiye, sağlık, AFAD ekiplerinin yanı sıra kurtarma çalışmalarına Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma (OBAK), Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK), AKUT, IHH ve İz Derneği’nden 84 sivil toplum örgütü görevlisi olmak üzere toplam 21 müdahale aracıyla 249 personel müdahale etti.