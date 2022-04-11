Türkiye'de kış da kar da bitmedi! Kar kalınlığı 5 metreyi buldu
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi buldu. Ekipler, gece gündüz çalışıp tüneller açarak ilerliyor.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yol açma çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Yeşilöz köyü ve Faraşin Yaylasında ekipler, gece gündüz yol açma çalışmalarına devam ediyor.
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Ekskavatör ve dozerlerle yol açan Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personellerinin 5 aylık kış mesaisi halen sürüyor.
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Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü ve Faraşin yaylasında kalan 4 aile için kardan kapanan yolları açan ekipler, yoğun bir mesai harcıyor.
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5 ay boyunca karla mücadele eden ekipler, yaylada besicilik yapan ailelerin yollarını açmak için günlerdir karla mücadele ediyor. Ekipler, kardan tüneller açarak ağır iş makinalarıyla ilerliyor.
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