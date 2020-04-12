Türkiye'de koronavirüs salgınında kadına şiddet %27.8 arttı

Buna göre 'Karantina Süreci Öncesinde Hane İçerisinde Herhangi Bir Şiddete Maruz Kaldınız Mı?' sorusuna görüşmecilerin: yüzde 84.8'i "hayır", yüzde 15.2'si "evet" şeklinde yanıt verdi. Ancak bir önceki soruda yüzde 57'si karantina sürecinde şiddete maruz kalmadığını söylemişti. Yani araştırmanın sonucuna göre; kadına şiddette, pandemi sürecinde yüzde 27.8'lik bir artış yaşandı.