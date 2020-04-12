Türkiye'de koronavirüs salgınında kadına şiddet %27.8 arttı
Sosyo Politik Saha Araştırması Merkezi'nin gerçekleştirdiği araştırmaya katılanların yüzde 23.7 psikolojik şiddete, yüzde 10.3'ü ekonomik şiddete maruz kaldığını söyledi.
Sosyo Politik Saha Araştırması Merkezi, 3-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Covid-19 Kadının Etkilenimi ile Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye Araştırma Raporu"nun sonucunu açıkladı.
Buna göre 'Karantina Süreci Öncesinde Hane İçerisinde Herhangi Bir Şiddete Maruz Kaldınız Mı?' sorusuna görüşmecilerin: yüzde 84.8'i "hayır", yüzde 15.2'si "evet" şeklinde yanıt verdi. Ancak bir önceki soruda yüzde 57'si karantina sürecinde şiddete maruz kalmadığını söylemişti. Yani araştırmanın sonucuna göre; kadına şiddette, pandemi sürecinde yüzde 27.8'lik bir artış yaşandı.
Araştırmaya katılanların yüzde 23.7 psikolojik şiddete , yüzde 10.3'ü ekonomik şiddete, yüzde 4.8'i dijital şiddete, yüzde 1.7'si fiziksel şiddete, yüzde 1.4'ü cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti.
Araştırmada katılımcılara hangi sorular yöneltildi?İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Muğla, Balıkesir, Mersin Adana, Samsun, Malatya, Diyarbakır, Van, Urfa, Batman, Mardin'in arasında yer aldığı 28 kentten bin 873 kadın ile yapılan araştırmada, kadınların pandemi sürecinden nasıl etkilendiği, karantina sürecinde ne kadar kadının ve çocuğun şiddete maruz kaldığı ve hangi türüne maruz kaldığı araştırıldı.