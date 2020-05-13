Türkiye'de koronavirüse karşı akıllı maske üretildi

TÜKETİCİLERLE NE ZAMAN BULUŞACAK ?



Dünyada yaşanan pandemi nedeniyle maske kullanımı hızla arttı. Firmalar, maske ihtiyacına cevap vermek ve bu alanda gerek sağlık çalışanlarının gerekse toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak tam koruma sağlayan, yapay zeka teknolojisi ile yeniden tasarladıkları özel geliştirilen akıllı maske üzerinde çalışmalara başladı. Van Teknokent içinde yer alan teknoloji firması Teklink A.Ş. Ar-Ge birimi tarafından yapay zeka ile geliştirilen akıllı maske üretim için marka patent başvurusunda bulundu. Firma ayrıca test amaçlı 50 tane de akıllı maske ürettiğini belirtti.Firmanın verdiği bilgilere göre üretim için gerekli olan ürün testi yasal onay süreci 2 aylık bir zaman diliminde tamamlanmış olacak. Üretimle ilgili yasal süreçleri bitirildikten sonra seri üretime geçileceği maskelerin ağustos ayı içerisinde herkesin alabileceği fiyatla tüketiciyle buluşacağı bildirildi. Ürün filtreleri normal standart N95 filtrelerle değiştirilebilir olacağı da dile getirildi.



