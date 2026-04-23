Türkiye'de Mart ayının en çok satan 10 otomobili belli oldu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mart ayı otomobil satış verilerini paylaştı. Renault Clio fiyat-performans avantajıyla liderliğini perçinlerken; Toyota, Volkswagen ve Fiat arasındaki kıyasıya rekabet üst sıralara yansıdı. İşte Türkiye'de mart ayında en çok satan 10 otomobil...
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Mart ayında da hareketli bir dönemi geride bıraktı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan resmi verilere göre, Mart ayının satış şampiyonları belli oldu. Listenin en tepesinde, uzun süredir yerini kimseye kaptırmayan tanıdık bir model yer alıyor.
Türkiye pazarında hem bireysel kullanıcıların hem de filo kiralama şirketlerinin gözdesi olan Renault Clio, Mart ayında da satış adetlerinde rakiplerine fark attı. Modelin şehir içi kullanımındaki pratikliği, düşük yakıt tüketimi ve rekabetçi fiyat politikası, Mart ayı verilerinde de belirleyici rol oynadı.
Listenin üst sıralarında bu ay dikkat çeken bir diğer gelişme ise Toyota ve Volkswagen arasındaki rekabet oldu. Özellikle hibrit modelleriyle öne çıkan Toyota ve geniş model yelpazesiyle sadık bir kitleye sahip olan Volkswagen, Mart ayında en çok tescil edilen markalar arasında yer aldı.
ODMD verileri, tüketicilerin otomobil alırken artık sadece konfora değil, işletme maliyetlerine ve yedek parça erişilebilirliğine de büyük önem verdiğini gösteriyor. Ekonomik şartların etkisiyle B ve C segmenti binek otomobiller, pazarın lokomotifi olmaya devam ediyor.
İşte Türkiye'de mart ayında en çok satan otomobilleri...