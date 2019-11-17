Türkiye'de nadir görülüyor... Memeli bulutlar Hatay'da ortaya çıktı
Türkiye’de ender olarak görünen memeli bulutlar kümesi Hatay’da görüntülendi. Bulutların muhteşem manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülen, ülkemizde ise nadiren görülen memeli kümülüs olarak adlandırılan bulutlar, Hatay’ın deniz kıyısına en uç noktasındaki Samandağ ve Yayladağı ilçelerinin kesiştiği bölgede görüntülendi.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya’da sık sık görülen memeli bulut kümesi, sabah güneşin doğuşu ile birlikte muhteşem bir manzara oluşturdu.