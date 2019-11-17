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  3. 17 Kasım 2019 12:22

Türkiye'de nadir görülüyor... Memeli bulutlar Hatay'da ortaya çıktı

Türkiye’de ender olarak görünen memeli bulutlar kümesi Hatay’da görüntülendi. Bulutların muhteşem manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Türkiye'de nadir görülüyor... Memeli bulutlar Hatay'da ortaya çıktı

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Türkiye'de nadir görülüyor... Memeli bulutlar Hatay'da ortaya çıktı

Genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülen, ülkemizde ise nadiren görülen memeli kümülüs olarak adlandırılan bulutlar, Hatay’ın deniz kıyısına en uç noktasındaki Samandağ ve Yayladağı ilçelerinin kesiştiği bölgede görüntülendi.

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Türkiye'de nadir görülüyor... Memeli bulutlar Hatay'da ortaya çıktı

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya’da sık sık görülen memeli bulut kümesi, sabah güneşin doğuşu ile birlikte muhteşem bir manzara oluşturdu.

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Türkiye'de nadir görülüyor... Memeli bulutlar Hatay'da ortaya çıktı

Güneşin batışının en güzel izlendiği bölgelerden birisi olan İskenderun Körfezi’nde ise gün batımının muhteşem manzarası objektiflere yansıdı.

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