Türkiye'de ölümcül tehdidin yeni adı: Doğal, taze ve organik oldu
Türkiye genelinde son dönemde artan ve çok sayıda canı yitirdiğimiz gıda zehirlenmesi vakalarıyla ilgili uyaran uzmanlar sokakta, pazarda "doğal", "taze", "organik" diye satın alınan "'tehlikeli" lezzetler için hayati bir uyarıda bulundu.
Son dönemde artan zehirlenme vakaları sonrası gıda güvenirliliğine farkındalık arttı. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, pazar tezgahlarında taze, doğal olduğu düşüncesiyle tercih edilen süt ürünlerinde, kuru yemiş ve baharatın yanı sıra açıkta satışa sunulan midye dolma, simit, kaynamış mısır, çekirdek, döner, pamuk şeker gibi sokak lezzetlerinin halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkati çekti. Sokak lezzetleri olarak anılan gıdalarda üretim, muhafaza ve satış koşullarında kurallara uyulması gerektiğini anlatan Manavoğlu, Türk mutfağının geleneksel yiyeceklerinden tavuk dönerin kaldırım ve yol kenarında egzoz dumanı ile toza maruz kalarak pişirilmesinin bakteri oluşumunu hızlandırdığını dile getirdi. Manavoğlu, "Tavuk dönerde oluşacak salmonella bakterisi ishal, kusma ateş yapabilir. Bakterinin belli türleri hamile kadınlarda çocuk düşürmeye neden olabilir, bağışıklığı zayıf bireyleri ölüme götürebilir" dedi.
Seyyar satıcıların başının üstünde veya omzunda taşıdığı tepsideki midye dolmanın uzun süre toz ve güneşe maruz kaldığını dile getiren Manavoğlu, "Midye dolmada escherichia coli, salmonella, listeria monocytogenes ve vibrio gibi bakterilerin oluşması yüksek ihtimal. Açıkta satılan midye dolmalarda hijyenik üretim söz konusu değil, soğuk zincire uyulmuyor. Açıkta satılan midye dolma tüketilmesi hastalıklara yol açabilir. Hamilelerin çocuk düşürmesi ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde uzun süre hastanede tedaviye ihtiyaç duyulacak tedaviye ihtiyaç olabilir" diye konuştu.
Sevilerek tüketilen gıdaların açıkta satışının sağlığa tehlikesini anlatan Ali Manavoğlu, şunları söyledi:
“Kaynamış mısır haşlandıktan sonra kovadaki suda bekletiliyor, belirli süreyle su ve buz takviyesi yapılıyor. Su mikrobiyal girişe uygun ortam. Escherichia coli ve koliform bakterileri oluşabilir. Özellikle mısır grubu ürünlerde ortam koşullarının uygun olmamasından kaynaklanan bakteriler sağlığı olumsuz etkiler. Karın ağrısı, ishal, kusma, ateş, gıda zehirlenmesi görülebilir. Açıkta satılan simit ve çekirdeğin toz veya yabancı madde bulaşması sonrası güneşin altında uzun süre beklemesiyle bakteri oluşumunu hızlandırır. İnsanlar açıkta satılan ve uzun süre güneşe maruz kalan gıda ürünlerini tüketmemeli."
Sokak lezzetleri tüketimi alışkanlığının yarı sıra pazarda süt ürünü, kahvaltılık, sucuk, kuru yemiş ve baharat alışverişinin de yaygın olduğunu dile getiren Manavoğlu, açıktaki tezgahlarda doğal ve taze olduğu düşünülerek tercih edilen gıdaların insan sağlığına risk oluşturabileceğini söyledi. Manavoğlu, açık alanda satılan süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinde ortamdan kaynaklı oluşabilecek fiziki kirlenmenin yanı sıra mikrobiyolojik tehlikelerin insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçlara neden olabileceğini belirtti.