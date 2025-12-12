Türkiye'de ölümcül tehdidin yeni adı: Doğal, taze ve organik oldu

Son dönemde artan zehirlenme vakaları sonrası gıda güvenirliliğine farkındalık arttı. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, pazar tezgahlarında taze, doğal olduğu düşüncesiyle tercih edilen süt ürünlerinde, kuru yemiş ve baharatın yanı sıra açıkta satışa sunulan midye dolma, simit, kaynamış mısır, çekirdek, döner, pamuk şeker gibi sokak lezzetlerinin halk sağlığı açısından risk oluşturabileceğine dikkati çekti. Sokak lezzetleri olarak anılan gıdalarda üretim, muhafaza ve satış koşullarında kurallara uyulması gerektiğini anlatan Manavoğlu, Türk mutfağının geleneksel yiyeceklerinden tavuk dönerin kaldırım ve yol kenarında egzoz dumanı ile toza maruz kalarak pişirilmesinin bakteri oluşumunu hızlandırdığını dile getirdi. Manavoğlu, "Tavuk dönerde oluşacak salmonella bakterisi ishal, kusma ateş yapabilir. Bakterinin belli türleri hamile kadınlarda çocuk düşürmeye neden olabilir, bağışıklığı zayıf bireyleri ölüme götürebilir" dedi.