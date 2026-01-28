Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı hesaplandı! İşte en ucuz kiralık evlerin olduğu ilimiz

Türkiye'de her geçen gün artan barınma krizinde ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çok sayıda cinayet bile işlendi. Bir yandan "konut sahibi olamama" diğer yandan "fahiş kira bedelleri"nin yarattığı barınma krizi devam ederken konut kiralarında artış uzun bir aradan sonra frene basmışken Türkiye'ninen ucuz kiralık ev ortalamasına sahip ili de belli oldu.