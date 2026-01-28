Türkiye'de ortalama konut kira fiyatı hesaplandı! İşte en ucuz kiralık evlerin olduğu ilimiz
Türkiye'de barınma sorunu her geçen gün daha da büyürken hem Türkiye genelindeki konut kirası ortalaması hem de en ucuz kiralık evlerin yer aldığı illerimiz belli oldu...
Türkiye'de her geçen gün artan barınma krizinde ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle çok sayıda cinayet bile işlendi. Bir yandan "konut sahibi olamama" diğer yandan "fahiş kira bedelleri"nin yarattığı barınma krizi devam ederken konut kiralarında artış uzun bir aradan sonra frene basmışken Türkiye'ninen ucuz kiralık ev ortalamasına sahip ili de belli oldu.
Show Ana Haber’in iddiasına göre, Türkiye’de yıllardır artış gösteren konut kiralarındaki artış durdu. Türkiye’de ortalama konut kirası 24 bin lira olarak açıklanırken, kiraların en az arttığı iller sırasıyla Kilis, Hakkari ve Bayburt oldu.
Kilis’te ortalama kiralar 9 bin 990 lira, Hakkari’de 11 bin 270 lira ve Bayburt’ta ortalama kira 13 bin lira oldu.
En düşük kira artış oranına sahip iller arasında Eskişehir, Konya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer alıyor.