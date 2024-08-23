Türkiye'de petrol üretiminde yeni rekor: Yarısı Gabar'dan çıkarılıyor
Türkiye'nin günlük petrol üretimi 107 bin 621 varile ulaştı. Türkiye'de çıkarılan petrolün yarısı Şırnak Gabar Dağı'nda gerçekleştiriliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye'de günlük petrol üretiminde yeni rekora ulaşıldığını belirtti. Türkiye genelinde günlük ham petrol üretiminin 107 bin 621 varile ulaşıldığını Şırnak Gabar'da ise günlük üretimin 47 bin 58 varile ulaşıldığı belirtildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklama, Bakanlığın petrol ve doğal gazda üretimi arttırmaya yönelik çalışmaları kapsamda bu ay petrol ve doğal gazda günlük üretim rekorları kırıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Alparslan Bayraktar, 2024'ü petrolde ve doğal gazda üretimi arttırma yılı ilan ettiklerini belirterek, “Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ağustosta petrol ve doğal gaz üretimimiz tarihteki en yüksek seviyelere ulaştı. 17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu. Bu üretimin 95 bin 656 varillik kısmını, TPAO gerçekleştirdi. Aynı gün, Gabar Dağı'ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik bir üretim rakamına ulaştık.” İfadelerini kullandı.
Bakan Bayraktar, doğal gazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çekerek, “15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Bu üretim de de aslan payını yine TPAO'nun. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğal gaz üretimi yaptı. 15 Ağustos'ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu” dedi.