Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı verildi...
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Temmuz ayının ilk güvensiz ürün listesini bugün yayınladı. Bakanlığın paylaştığı listede 2 ürün yer aldı. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 7 Temmuz itibariyle güncellediği Temmuz 2025 ayı Güvensiz Ürünler listesi....
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
ÜRÜN GRUBU: Oyuncak Bebekler
MARKA: Cocomelon
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: 96112W2
ÜRÜN TANIMI: Ccm11303 Cocomelon Jj Ile Ogren-96112W2
ALINAN ÖNLEM: Gönüllü Geri Çağırma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Dolgu Liflerinin Dışarı Çıkması
ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim
MARKA: Akkuzu
MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod : 3000000063682
ÜRÜN TANIMI: Baskılı Sweatshirt (6-7 Yaş)
ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 14682 Standartının 3.2.1 Maddesinde Belirtilen: "Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir." Gerekliliğini Sağlamadığı, Bu Nedenle Küçük Çocukların Kullanımı Açısından Risk Teşkil Etmektedir.