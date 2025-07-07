Türkiye'de satılan 2 ürün için daha toplatma kararı verildi...

ÜRÜN GRUBU: Çocuk Giyim

MARKA: Akkuzu

MODEL / SERİ NO / PARTİ NO: Barkod : 3000000063682

ÜRÜN TANIMI: Baskılı Sweatshirt (6-7 Yaş)

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Ts En 14682 Standartının 3.2.1 Maddesinde Belirtilen: "Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir." Gerekliliğini Sağlamadığı, Bu Nedenle Küçük Çocukların Kullanımı Açısından Risk Teşkil Etmektedir.