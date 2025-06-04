Türkiye'de satıştaki 7 ürün için daha toplatma kararı verildi
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Haziran 2025'in yeni güvensiz ürün listesini yayınladı. Bakanlığın paylaştığı listede 7 yeni ürün yer aldı. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 4 Haziran itibariyle güncellediği Güvensiz Ürünler listesi..
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.
Bu ürünler arasında Beşiktaş Kulübü'nün mağazası Kartal Yuvası'nda satılan çocuk kıyafeti de yer aldı. Söz konusu ürünün online mağazalarda tükendiği görüldü. Kartal Yuvası'nın sitesinde "Hepsi satıldı" ibaresi yer alıyor.
İşte nisan ayının güvensiz ürünler listesi:
Marka: Baba
Ürün: Yumuşak Oyuncaklar
Ürün Tanımı: Slime
Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
Güvensizlik nedeni: Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)
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Marka: Nizam
Ürün: Nzm-192 (Barkod No:8697417621922)
Ürün Tanımı: Çubuk Atan Tabanca
Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
Güvensizlik nedeni: Ts En 71-1:2014+A1:2018): Kısım 4- Genel Gereklilikler Madde 4.17.3.5 Standardına Göre Yapılan Testte Fırlatılan Mermilerin Enerjisi Standartta Belirtilen Değerden Yüksek Olması(İstenilen:0.08 Joule Ve Daha Düşük, Test Sonucu:0,19 Joule) Nedeniyle Risk Taşımaktadır.
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Marka: Akgül
Ürün: Çamaşır Kokusu
Ürün Tanımı: Akgül Oda Ve Çamaşır Spreyi (Pudra)
Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma
Güvensizlik nedeni: Üründe Dokunsal Uyarı Bulunmadığından Risk Taşımaktadır.
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