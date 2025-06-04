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  4. Türkiye'de satıştaki bu 7 üründe ''ölümcül risk'' çıktı! Hepsi raflardan toplatılıyor!

Türkiye'de satıştaki 7 ürün için daha toplatma kararı verildi

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden Haziran 2025'in yeni güvensiz ürün listesini yayınladı. Bakanlığın paylaştığı listede 7 yeni ürün yer aldı. İşte Ticaret Bakanlığı'nın 4 Haziran itibariyle güncellediği Güvensiz Ürünler listesi..

Türkiye'de satıştaki 7 ürün için daha toplatma kararı verildi - Resim: 1

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden özellikle çocukların güvenliğini tehdit eden ürünleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Denetimler sonucu, bazı ürünlerin piyasaya arzı ve satışı yasaklandı.

Bu ürünler arasında Beşiktaş Kulübü'nün mağazası Kartal Yuvası'nda satılan çocuk kıyafeti de yer aldı. Söz konusu ürünün online mağazalarda tükendiği görüldü. Kartal Yuvası'nın sitesinde "Hepsi satıldı" ibaresi yer alıyor.

İşte nisan ayının güvensiz ürünler listesi:

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Türkiye'de satıştaki 7 ürün için daha toplatma kararı verildi - Resim: 2

Marka: Baba

Ürün: Yumuşak Oyuncaklar

Ürün Tanımı: Slime

Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

Güvensizlik nedeni: Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)
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Türkiye'de satıştaki 7 ürün için daha toplatma kararı verildi - Resim: 3

Marka: Nizam

Ürün: Nzm-192 (Barkod No:8697417621922)

Ürün Tanımı: Çubuk Atan Tabanca

Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

Güvensizlik nedeni: Ts En 71-1:2014+A1:2018): Kısım 4- Genel Gereklilikler Madde 4.17.3.5 Standardına Göre Yapılan Testte Fırlatılan Mermilerin Enerjisi Standartta Belirtilen Değerden Yüksek Olması(İstenilen:0.08 Joule Ve Daha Düşük, Test Sonucu:0,19 Joule) Nedeniyle Risk Taşımaktadır.
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Türkiye'de satıştaki 7 ürün için daha toplatma kararı verildi - Resim: 4

Marka: Akgül

Ürün: Çamaşır Kokusu

Ürün Tanımı: Akgül Oda Ve Çamaşır Spreyi (Pudra)

Alınan Önlem: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

Güvensizlik nedeni: Üründe Dokunsal Uyarı Bulunmadığından Risk Taşımaktadır.
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