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Türkiye'de sıradan bir gün... Gerçekten de ''yer yarıldı, içine girdi''

İzmir'in Kiraz ilçesinde seyir halindeki otomobil, sağanakta çöken yolda oluşan çukura düştü.

Kaynak: DHA
Türkiye'de sıradan bir gün... Gerçekten de ''yer yarıldı, içine girdi'' - Resim: 1

İzmir'in Kiraz ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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Türkiye'de sıradan bir gün... Gerçekten de ''yer yarıldı, içine girdi'' - Resim: 2

Umurlu Mahallesi'nde de seyir halindeki bir otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.

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Türkiye'de sıradan bir gün... Gerçekten de ''yer yarıldı, içine girdi'' - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

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Türkiye'de sıradan bir gün... Gerçekten de ''yer yarıldı, içine girdi'' - Resim: 4

Düştüğü noktada ters dönen ve hasar gören otomobil, çekici ile çukurdan çıkarıldı. Ekipler, yolun onarılması için çalışma başlattı. (DHA)

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