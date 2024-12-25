Türkiye'de sıradan bir gün... Gerçekten de ''yer yarıldı, içine girdi''
İzmir'in Kiraz ilçesinde seyir halindeki otomobil, sağanakta çöken yolda oluşan çukura düştü.
Kaynak: DHA
İzmir'in Kiraz ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
1 / 4
Umurlu Mahallesi'nde de seyir halindeki bir otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.
2 / 4
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
3 / 4
Düştüğü noktada ters dönen ve hasar gören otomobil, çekici ile çukurdan çıkarıldı. Ekipler, yolun onarılması için çalışma başlattı. (DHA)
4 / 4