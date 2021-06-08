Türkiye'de tam normalleşme ne zaman başlayacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle hala yurt genelinde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Peki, Türkiye'de tam normalleşme ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
K? Salgını önlemek için hayata geçirilen kurallar nedeniyle insanlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. Aşılama süreci ve vaka sayısındaki düşüş sonrası gözler tam normalleşmeye çevrildi. 10 Haziran'da gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda yeni normalleşme sürecine ilişkin detayların görüşülmesi bekleniyor.
BIONTECH AŞISINDA AİLE HEKİMLERİ DE DEVREDE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede" dedi. Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 14 Ocak'tan itibaren Sinovac, 2 Nisan'dan itibaren de Biontech aşısı uygulanıyor. Özel saklama koşulları nedeniyle bugüne kadar yalnızca hastanelerde uygulanan Biontech aşısı, artık aile hekimleri tarafından da yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz Biontech ve 50 milyon doz Sputnik V aşıları için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.
BAKAN KOCA AÇIKLADI
Bakan Koca, Biontech aşısısının bundan sonra aile hekimleri tarafından da uygulanmasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte aile hekimlerimiz de devrede. Bugünden itibaren e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.
'YERLİ AŞI ÜÇÜNCÜ DOZ OLARAK KULLANILABİLİR'
Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Covid-19 aşılarında ilk 2 dozdan yaklaşık 6 ay sonra hatırlatma dozunu tek doz yapmak gerekeceğini söyledi. Balık, "Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen aşımız Çin aşısı ile aynı teknolojiye sahip yani inaktif aşıdır. Dolayısıyla Çin aşısı olan vatandaşlarımız 3'üncü doz olarak Erciyes Üniversitesi'nde üretilen aşımızı yaptırabilirler" dedi.