Türkiye'de taş mimarisiyle tek olan camiyi PVC kapladılar
Oyma taş minaresiyle tek olma özelliğiyle bilinen Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Oyma taş minaresiyle tek olma özelliğiyle bilinen Büyükçekmece'deki 1567 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde plastik pencere kullanıldığı ortaya çıktı. Camiinin cemaat mahfili ise, taş yapıya uygun olmayan ahşap malzemeyle çevrelendi.
İstanbul Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Sarımeşe, "Camide görevli olan yetkililerin, hoca efendinin ve müezzin efendinin özellikle tarihi camilerde görev alanların eski eser noktasında bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, camide 2014 yılında restırasyon yapıldı. Tarihi camiye plastik pencerelerin kim tarafından takıldığının bilinmediği belirtildi.
Halk arasında Köprübaşı Camii olarak da bilinen Sokullu Mehmet Paşa Camii, Mimar Sinan tarafından yapılan ve aynı isme sahip İstanbul'daki 3 camiden biri olarak Büyükçekmece'de yer alıyor. Camii, şu an restorasyonda bulunan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, Kurşunlu Han ve I. Süleyman Çeşmesi ile de yan yana bulunuyor. Yekpare oyma mimariye sahip minaresiyle Türkiye'de tek olan 456 yıllık caminin dünyadaki tek benzeri ise Mısır'da yer alıyor. Tarihi caminin 1915 yılında Çanakkale Savaşı sırasında İngiliz askerler tarafından saldırı girişimine maruz kalarak ibadete kapandığı, Cumhuriyet döneminde tekrar ibadete açıldığı tarihi kayıtlarda yer alıyor.
Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin tarihi önemiyle ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Sarımeşe, "Büyükçekmece'deki Sokullu Mehmet Paşa Camii aslında 16. yüzyılın en önemli devlet adamlarından biri olan Sokullu Mehmet Paşa'nın ihsanıyla inşa edilmiş bir Mimar Sinan eseridir. Enderun'da yetişmiş hem Kanuni Sultan Süleyman döneminde hem de II. Selim ve III. Murat döneminde sadrazamlık yapmış bir kişidir. Mimar Sinan gibi bir mimar tarafından da inşa edilmiştir. Büyükçekmece'deki Sokullu Mehmet Paşa Camii, minaresiyle özgün ve karakteristik özelliklere sahip bir yapıdır. Hemen yakınında Kurşunlu Han bulunmakta. Büyükçekmece'de yine Kanuni Sultan Süleyman'ın inşa ettirdiği ve yine Mimar Sinan'ın eseri olan köprüye yakın bir konumda yer almakta. Ayrıca çeşme de bulunmakta. Hamam da bulunmaktaydı ancak günümüze ulaşmadı" dedi.
Sarımeşe, "Camimiz yaklaşık 456 yıllık bir yapı. 1567-68 yıllarında, II. Selim döneminde inşa edilmiş bir yapıdır. Hakikaten çok önemli bir minaresi bulunmakta, köşk biçiminde yapılmış. Yekpare olduğu iddia edilen mermer işçiliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi. Özgünlüğünü koruyabilmiştir. Zira Mimar Sinan'ın inşa ettiği yapılarda minare özgünlüğünü koruyabildiği örnek sayısı çok az. Bu yüzden önemli bir örnek olduğunu değerlendirebiliriz. En nihayetinde Mimar Sinan'ın bir eseri, bu bile bizim için çok kıymetli yapı" şeklinde konuştu.