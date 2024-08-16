Türkiye'de taş mimarisiyle tek olan camiyi PVC kapladılar

Sokullu Mehmet Paşa Camii'nin tarihi önemiyle ilgili konuşan İstanbul Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Sarımeşe, "Büyükçekmece'deki Sokullu Mehmet Paşa Camii aslında 16. yüzyılın en önemli devlet adamlarından biri olan Sokullu Mehmet Paşa'nın ihsanıyla inşa edilmiş bir Mimar Sinan eseridir. Enderun'da yetişmiş hem Kanuni Sultan Süleyman döneminde hem de II. Selim ve III. Murat döneminde sadrazamlık yapmış bir kişidir. Mimar Sinan gibi bir mimar tarafından da inşa edilmiştir. Büyükçekmece'deki Sokullu Mehmet Paşa Camii, minaresiyle özgün ve karakteristik özelliklere sahip bir yapıdır. Hemen yakınında Kurşunlu Han bulunmakta. Büyükçekmece'de yine Kanuni Sultan Süleyman'ın inşa ettirdiği ve yine Mimar Sinan'ın eseri olan köprüye yakın bir konumda yer almakta. Ayrıca çeşme de bulunmakta. Hamam da bulunmaktaydı ancak günümüze ulaşmadı" dedi.