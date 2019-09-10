Türkiye'de en çok Letonyalılar konakladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ocak-Temmuz dönemine ait konaklama istatistiklerini açıklarken ortalama en çok kalış süresi olanlar 4,76 ile Letonyalı turistlerden oluştu.Letonyalı turistlerin tesislere geliş sayısı ise 32 bin 206da kaldı.
Tesislere geliş ve geceleme sayılarında ise ilk sırada Rus vatandaşları yer aldı. Rus turistler 3 milyon 131 bin geliş ve 13 milyon 760 bin 979 geceleme ve 4,40 kalış süresi ile lider olurken, Rusları Almanlar takip etti.
Alman vatandaşlarının tesislere geliş sayısı 2 milyon 586 bin 716, geceleme sayısı ise 11 milyon 555 bin 411 oldu. En az kalanlar ise 1,48 ile Çin vatandaşlarından oluştu.
Çin vatandaşları az kalsa da geceleme sayılarının 1 milyon 364'e çıkması dikkat çekti. İlk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan İstanbul, turizmde son 5 yılın en iyi performansını yakaladı