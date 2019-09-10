Türkiye'de en çok Letonyalılar konakladı

Bu yılın 7 ayında ayda tesislere geliş sayısı 16, 5 milyonu yabancı olmak üzere 30 milyon 695 bin oldu. Geceleme sayısı ise yabancılarda 59 milyon 40 bin 380, yerli de ise 26 milyon 355 bin 353 olmak üzere toplamda 85 milyon 395 bin 733 oldu.



