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  3. 10 Eylül 2019 09:39

Türkiye'de en çok Letonyalılar konakladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı,Ocak-Temmuz dönemine ait konaklama istatistiklerini açıklarken ortalama en çok kalış süresi olanlar 4,76 ile Letonyalı turistlerden oluştu.Letonyalı turistlerin tesislere geliş sayısı ise 32 bin 206da kaldı.

Türkiye'de en çok Letonyalılar konakladı

Tesislere geliş ve geceleme sayılarında ise ilk sırada Rus vatandaşları yer aldı. Rus turistler 3 milyon 131 bin geliş ve 13 milyon 760 bin 979 geceleme ve 4,40 kalış süresi ile lider olurken, Rusları Almanlar takip etti.

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Türkiye'de en çok Letonyalılar konakladı

Alman vatandaşlarının tesislere geliş sayısı 2 milyon 586 bin 716, geceleme sayısı ise 11 milyon 555 bin 411 oldu. En az kalanlar ise 1,48 ile Çin vatandaşlarından oluştu.

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Türkiye'de en çok Letonyalılar konakladı

Çin vatandaşları az kalsa da geceleme sayılarının 1 milyon 364'e çıkması dikkat çekti. İlk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayan İstanbul, turizmde son 5 yılın en iyi performansını yakaladı

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Türkiye'de en çok Letonyalılar konakladı

Bu yılın 7 ayında ayda tesislere geliş sayısı 16, 5 milyonu yabancı olmak üzere 30 milyon 695 bin oldu. Geceleme sayısı ise yabancılarda 59 milyon 40 bin 380, yerli de ise 26 milyon 355 bin 353 olmak üzere toplamda 85 milyon 395 bin 733 oldu.

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