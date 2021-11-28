Türkiye'de üretiliyor ve tam 120 ülkeye ihrac ediliyor

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneğince (KÜAD) Antalya`da düzenlenen 5. Uluslararası Kozmetik Kongresi`nde sektör temsilcileri, yerli ve yabancı akademisyenler eşliğinde çevreye, cilde dost ürünleri ve sıfır karbon salımı sağlayacak ambalajları değerlendirdi.