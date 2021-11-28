Türkiye'de üretiliyor ve tam 120 ülkeye ihrac ediliyor
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde yeni pazarlara giren kozmetik sektörü, ihracatını artırmaya devam ediyor.
Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneğince (KÜAD) Antalya`da düzenlenen 5. Uluslararası Kozmetik Kongresi`nde sektör temsilcileri, yerli ve yabancı akademisyenler eşliğinde çevreye, cilde dost ürünleri ve sıfır karbon salımı sağlayacak ambalajları değerlendirdi.
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KÜAD Başkanı Levent Kahrıman, kozmetik sektörünün Türkiye`de 1800`lü yılların sonlarına dayandığını, küçümsenmeyecek bir tarihe sahip olduğunu söyledi.
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Türkiye`de kozmetikte genellikle yabancı firmaların hakim olduğu gibi bir algı bulunduğuna dikkati çeken Kahrıman, ülkede 100 yılı devirmiş kozmetik şirketlerinin bulunduğunu kaydetti.
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