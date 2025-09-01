Türkiye'de uzmanların ''deprem kadar yıkıcı olacak'' dediği kabus kamerada
Türkiye’deki barajların doluluk oranları, iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların azalması ve yaşanan kuraklık nedeniyle geçen yıllara oranla düştü. Önlem alınmasını isteyen uzmanlar, tasarruf çağrısında bulundu.
İklim değişikliğine bağlı olarak son yıllarda yaşanan yağış azlığı ve kuraklık, su kaynaklarını da etkiledi. Bu yaz sıcaklık rekorlarının kırıldığı Türkiye genelinde barajların doluluk oranları düştü. Uzmanlar, suyun tasarruflu kullanılması için çağrıda bulunurken, yerel yönetimler de buna yönelik önlemler almaya başladı. Megakent İstanbul’a su sağlayan barajların geçen yıl 1 Eylül’de 45,79 olan doluluk oranı, bu yıl aynı dönemde 39,98 olarak ölçüldü. Başkent Ankara'da ise geçen yıl 31 Ağustos’ta barajlardaki su miktarı 606 milyon 945 bin metreküp iken bu yıl aynı dönemde 291 milyon 323 bin metreküpe geriledi. Geçen yıl yüzde 38,28 olan doluluk oranı, bu yıl 18,38'e düştü.
İzmir'de de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi, her geçen gün düşüyor. Barajlardaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılması ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında, 6 Ağustos'tan itibaren kent genelinde planlı su kesintileri uygulandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) verilerine göre; günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketilen İzmir'de içme suyunun büyük bir bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 5,67'ye düştü. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0,64, Ürkmez Barajı'nın yüzde 6,28, Balçova Barajı'nın yüzde 16,14, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 53,2 olarak ölçüldü. Gördes Barajı'nda bu yıl hiç su kalmadı.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "İzmir'de 2010'dan 2022’ye kadar barajlarımız, yüzde 80 doluydu. Ancak hatalar yapıldı. Barajlar doluyken kuyulardan su çekildi. İzmir'in en pahalı suyu kullanmasının nedeni de bu. Çünkü kuyulardan çekilirken çok enerji harcanıyor. Doluyken suyun barajdan çekilmesi lazımdı. Akiferler dinlenmeliydi. Biz her seferinde suyun yüzde 60'ını kuyulardan çektik. Maalesef kuyularımız derinlere kaçtı. Manisa'nın altından her gün 220 bin metreküp su çekiliyor, Gölmarmara'yı kuruttuk. Hatalı su kullanımından dolayı Manisa'da obruklar başladı. Kuraklığın geleceğini biliyorduk, su da B ve C planları uygulanmaya başlanması gerektiğini söyledik. Amerika'da, İngiltere'de, Almanya’da, İspanya’da çim sulamak, havuz doldurmak, çok su isteyen bitkileri sulamak yasaklandı. Herkes önlemini aldı, biz almadık. Su bitince önlem almak aklımıza geldi. Birkaç sene elma ya da armut gibi çok su isteyen meyveleri yemeyelim, akiferler kendini toparlasın. Göller tekrar su tutmaya başlasın, tarımda yanlış ürün desenleri politikası nedeniyle göller bölgesi, çöller bölgesi oldu. Konya Ovası, obruk ovası oldu. Şu anda Küçük Menderes Havzası’nda obruklar başladı, bütün Türkiye'nin altı boşaltılıyor" diye konuştu.
Muğla’nın Bodrum ilçesine su sağlayan Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranları düştü. Bodrum'da sonbaharda yağışın gelmemesi halinde suya ihtiyaç duyulacağına dikkati çeken MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Ülke genelindeki yağış eksikliği şu anda kıyı kesimlerimizde hissedilebilir hale geldi. Son 9 ay içerisinde ülkemizde ortalama yüzde 26 civarında bir kuraklık söz konusu. Bu da rezervuarlarımızı etkiliyor. Kentsel altyapısı dayanıksız olan şehirlerimiz daha çok etkileniyor. Bodrum da bu noktalardan biri. Bodrum'da 2 içme suyu kaynağı Geyik ve Mumcular barajlarında su seviyesi azalmış durumda" dedi. Halkın tankerle su aldığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Sonbaharda yağışların gelmemesi durumunda, barajlarımızda ciddi anlamda kurumayla karşı karşıya kalabileceğimizi söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıllarda da Milas'ın suyundan Bodrum'a verilmişti. Susuzluğun kaynak anlamında giderilebileceği öngörülebilir fakat Bodrum'da esas sorun kaynaklardaki su miktarından ziyade şehre suyun iletilememesinden kaynaklanıyor. Kullanılan iletim hatlarında binler mertebesinde patlaklarla karşı karşıyayız. Bir patlağın onarılması tekrar devreye alınması basıncın sisteminin düşük olması nedeniyle üst noktalara su verilememesi gibi nedenlerle şehir günlerce susuz kalıyor" diye konuştu.