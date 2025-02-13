Türkiye'de vatandaşların en çok nelerden şikayetçi olduğu belli oldu
İnternette vatandaşların şikayetlerini toplayan Şikayetvar platformu Türkiye'nin 2024 yılı şikayet istatistiklerini açıkladı... Peki Türk halkı 2024 yılında en çok nelerden şikayet etti ? İşte o liste...
Platform tarafından yapılan çalışmaya göre, 2024’te tüketiciler e-ticaret sektörüyle ilgili en çok, sipariş ettikleri ürünlerin haber verilmeden iptal edilip daha yüksek fiyatla yeniden satışa sunulmasından şikayetçi oldu. Gönderilen ürünlerin, sitedeki görsellerle uyuşmaması veya kalitesiz ve ayıplı ürünlerin teslim edilmesi sıkça dile getirilen şikayetler arasında yer aldı. Ayrıca geç teslimat ve kargodaki sorunlar, yanıltıcı indirimler ve faturasız ürün teslimatı bu sektörle ilgili en çok şikayet edilen başlıkları arasında kendine yer buldu.
Verilere göre, 2024’te internet platformları ile ilgili en çok şikayet içerik ve hizmet kalitesinden geldi. Kullanıcılar, platformlarda sunulan içeriklerin kalitesi ve güncelliği konusunda memnuniyetsizliklerini dile getirerek şikayetlerini platforma iletti. Yanıltıcı reklamlar ve abonelik iptallerinde yaşanan zorluklar, gizlilik ve veri güvenliği, erişim ve teknik problemler ve müşteri hizmetleri yetersizliği sıralanan diğer konular oldu.
2024 yılında Şikayetvar’a finans sektörüyle ilgili ulaşan şikayetler incelendiğinde, kredi kartlarından habersiz şekilde para çekilmesi ve bankaların harcama itirazlarını olumlu sonuçlandırmaması en çok şikayet edilen konu olarak öne çıkıyor. İşlem ücretleri ve kart aidatları, kampanya ve puan problemleri, ATM sorunları öne çıkan diğer başlıklardan arasında yer aldı.
2024 yılını kategori bazında değerlendirdiğimizde ise en çok şikayet edilen kategori 156 bin 449 şikayet sayısıyla kargo sektörü olduğu görünüyor. Özel bankalar 149 bin 43 şikayet sayısıyla ikinci sırada yer alırken GSM operatörleri 146 bin 142 şikayet sayısı üçüncü sırada konumlandı.