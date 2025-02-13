Türkiye'de vatandaşların en çok nelerden şikayetçi olduğu belli oldu

Platform tarafından yapılan çalışmaya göre, 2024’te tüketiciler e-ticaret sektörüyle ilgili en çok, sipariş ettikleri ürünlerin haber verilmeden iptal edilip daha yüksek fiyatla yeniden satışa sunulmasından şikayetçi oldu. Gönderilen ürünlerin, sitedeki görsellerle uyuşmaması veya kalitesiz ve ayıplı ürünlerin teslim edilmesi sıkça dile getirilen şikayetler arasında yer aldı. Ayrıca geç teslimat ve kargodaki sorunlar, yanıltıcı indirimler ve faturasız ürün teslimatı bu sektörle ilgili en çok şikayet edilen başlıkları arasında kendine yer buldu.