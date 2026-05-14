Türkiye'de yabancıların en çok konut aldığı iller açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 konut satış verilerini paylaştı. Türkiye genelinde konut satışları yüzde 2,6 artarken, yabancı yatırımcıların tercih ettiği şehirler listesinde İstanbul 689 konutla zirvede yer aldı. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya, Çin ve İran vatandaşlarına yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan nisan ayı verilerine göre, ülke genelindeki konut satışları yükseliş eğilimini sürdürüyor. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6’lık bir artışın yaşandığı nisan ayında, toplam 126 bin 808 konut el değiştirdi.
Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azalarak 1516 oldu.
Rusya vatandaşları ilk sırada
Yabancı yatırımcıların uyruklarına bakıldığında; 263 konut ile Rusya vatandaşları ilk sırada yer alırken, onları 110 konut ile Çin ve 100 konut ile İran vatandaşları takip etti.
Yılın ilk dört ayını kapsayan ocak-nisan döneminde ise yabancıya toplam satış, geçen yıla oranla yüzde 11,6 azalarak 5 bin 681’e geriledi.
