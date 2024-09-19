Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu il açıklandı: Uzun ömürlerinin sırrı bakın neymiş?

Tunceli’de yaşayan yaşlı nüfus, uzun yaşamın sırrının doğa, temiz hava ve doğal ürünlerin tüketilmesi olduğunu söyledi. Kentte yaşayan Gülizar Uçar (74), “Doğamız, havamız, sularımız tertemiz. Paketli gıdalar yemiyoruz. Her zaman doğal besleniyoruz. Tereyağı, yoğurt, bal tüketiyoruz ondan dolayı da uzun yaşıyoruz” dedi. İl Sağlık Müdürü Doktor Muhammed Duran da “İlimizde eğitim seviyesi ve sağlık okuryazarlık çok yüksek. Doğal beslenme bilinci ise vatandaşlarda oldukça fazla. Bu durumlar uzun yaşam süresini uzatıyor” diye konuştu.