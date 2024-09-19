Türkiye'de yaşam süresinin en uzun olduğu il açıklandı: Uzun ömürlerinin sırrı bakın neymiş?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan "Hayat Tabloları" verilerine göre, 2021-2023 döneminde Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin en uzun olduğu il 80,8 yıl ile Tunceli olarak belirlendi.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre yaşam süresinin en yüksek olduğu il Tunceli oldu.
Tunceli’de yaşayan yaşlı nüfus, uzun yaşamın sırrının doğa, temiz hava ve doğal ürünlerin tüketilmesi olduğunu söyledi. Kentte yaşayan Gülizar Uçar (74), “Doğamız, havamız, sularımız tertemiz. Paketli gıdalar yemiyoruz. Her zaman doğal besleniyoruz. Tereyağı, yoğurt, bal tüketiyoruz ondan dolayı da uzun yaşıyoruz” dedi. İl Sağlık Müdürü Doktor Muhammed Duran da “İlimizde eğitim seviyesi ve sağlık okuryazarlık çok yüksek. Doğal beslenme bilinci ise vatandaşlarda oldukça fazla. Bu durumlar uzun yaşam süresini uzatıyor” diye konuştu.
Kişi başına 29 bin 426 metrekare orman alanı ile Tunceli, ülke genelinde havası en temiz 4 il arasında yer alıyor. Sarp dağların arasında kurulu kent, el değmemiş doğasıyla birçok bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bitki örtüsü bakımından çok zengin olan kentteki Munzur Vadisi Milli Parkı’nın florasında 1518 çeşitli bitki kaydı bulunuyor.
Bunlardan 277’si endemik türe sahip iken 43 çeşidi sadece Munzur Dağları ve çevresinde yetişiyor. Zengin ve temiz su kaynakları ile flora zenginliği ile bilinen kentte, arıcılık ve küçükbaş hayvancılık yaygın yapılıyor. Hayvancılıkla uğraşan üreticiler süt ürünlerini günlük olarak kentteki tüketicilerle buluşturuyor.