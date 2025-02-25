Türkiye'de yaz turizminin başkentinde ''denize beton istilası'' böyle görüntülendi
Antalya kıyılarında deniz doldurularak yapılan mendirek şeklindeki iskeleler, uydu fotoğraflarıyla belgelendi.
Kaynak: DHA
Antalya'nın birçok noktasında oteller tarafından kullanılan ve deniz doldurularak yapılan mendirek şeklindeki iskeleler, uydu fotoğraflarıyla belgelendi.
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Antalya kıyılarında iskeleler olmadan ve yapıldıktan sonraki hali, uydu fotoğraflarıyla göz önüne serildi.
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Yapıldığı yerin deniz akıntılarını kesen iskeleler, deniz ekosistemine de zarar veriyor.
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Bazı noktalardaki iskelelerin ise kıyıdan başlayarak, denizin yaklaşık 150 metre doldurularak yapıldığı görüldü.
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