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Türkiye'deki 20 bin yıllık ''Cilo Buzulları'' eriyor

Küresel iklim krizi nedeniyle Hakkari-Yüksekova sınırında bulunan 20 bin yıllık Cilo Buzulları, giderek küçülüyor.

Dünya genelinde etkili olan küresel ısınma ve iklim değişikliği beraberinde riskleri de getiriyor. Bu risklerden biri de buzulların erimesi oldu.

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Hakkari-Yüksekova sınırında Cilo Dağları’nda yer alan 20 bin yıllık buzullar, doğaseverlerin uğrak mekanı olurken, küresel ve iklim değişiklikleri nedeniyle gün geçtikçe eriyor.

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Türk Coğrafya Kurumu da iklim değişikliğinin Türkiye'deki buzullarına etkisini gözlemlemek için Hakkari ve Yüksekova Cilo Dağları'nda 5 günlük arazi çalışması yaptı.

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Coğrafya öğretmenlerinden oluşan kadroyla, 1950 metrelerdeki Yüksekova'da sazlık ve bataklık alanları gezdi, 3 bin 794 metre yüksekliğindeki Sat Dağları'nın buzul göllerini gözlemledi.

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