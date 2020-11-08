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  3. 08 Kasım 2020 23:30

Türkiye'deki antik kazılarda bulundu: ''Ölü yemeği''

2 bin yıllık Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda herhangi bir mumyalama yapılmamasına rağmen bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu.

Türkiye'deki antik kazılarda bulundu: ''Ölü yemeği''

2 bin yıllık Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda herhangi bir mumyalama yapılmamasına rağmen bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu.

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Türkiye'deki antik kazılarda bulundu: ''Ölü yemeği''

2009 yılından beri ara verilen kazıların yeniden başladığı antik kentin kuzeydoğusunda merdivenli kısımda yürütülen kazı çalışmalarında ilginç bir mezar ortaya çıkartıldı.

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Türkiye'deki antik kazılarda bulundu: ''Ölü yemeği''

Merdivenli kısımda yürütülen kazıların 160'ıncı metresinde mezar tespit edildi. Merdivenin sol tarafında sanduka şeklindeki mezarın kapağı açıldığında içinde bir iskeletle karşılaşıldı.

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Türkiye'deki antik kazılarda bulundu: ''Ölü yemeği''

Kemiklerin büyük kısmının çürümeden günümüze kadar geldiği iskeletin 1500 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

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