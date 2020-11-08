Türkiye'deki antik kazılarda bulundu: ''Ölü yemeği''
2 bin yıllık Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda herhangi bir mumyalama yapılmamasına rağmen bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu.
2 bin yıllık Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda herhangi bir mumyalama yapılmamasına rağmen bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu.
2009 yılından beri ara verilen kazıların yeniden başladığı antik kentin kuzeydoğusunda merdivenli kısımda yürütülen kazı çalışmalarında ilginç bir mezar ortaya çıkartıldı.
Merdivenli kısımda yürütülen kazıların 160'ıncı metresinde mezar tespit edildi. Merdivenin sol tarafında sanduka şeklindeki mezarın kapağı açıldığında içinde bir iskeletle karşılaşıldı.