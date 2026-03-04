Türkiye'deki Caferiler İran'a destek, Hamaney'e anma ve İsrail'e öfke için sokağa indiler!

Zübeyde Hanım Bulvarı’nda toplanan kitleye hitap eden Caferi kanaat önderleri, saldırıyı uluslararası hukukun ihlali ve bir zulüm olarak niteledi. Yapılan açıklamada özellikle şu ifadeler dikkat çekti:

"Önderlerimiz düşman karşısında diz çöküp bizlere zillet yaşatmaz. Seyyid El Hamaney Ağa da düşman karşısında en ufak bir taviz vermeden, Hz. Hüseyin gibi haysiyetle bu dünyadan ayrıldı. Dünyanın mazlumlarının, zalimler karşısında mutlaka zafer kazanacağına inanıyoruz."