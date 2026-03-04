Türkiye'deki Caferiler İran'a destek, Hamaney'e anma ve İsrail'e öfke için sokağa indiler!
İsrail ve ABD’nin İran’a düzenlediği hava saldırılarında İran dini liderinin hayatını kaybetmesine tepki gösteren Caferiler dev bir yürüyüş gerçekleştirip Kur’an-ı Kerim okuyarak, sloganlarla ABD ve İsrail'e tepki gösterdi... İşte Caferi kanaat önderlerinin "Önderlerimiz zillet yaşatmaz" mesajıyla damga vurduğu protestosu...
İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik füze saldırılarında İran dini liderinin hayatını kaybettiği haberi, Iğdır’da yaşayan Caferi vatandaşlar arasında büyük bir üzüntü ve öfkeye neden oldu. Bölgedeki tansiyonun zirve yaptığı saatlerde Iğdır sokaklarında kitlesel bir basın açıklaması ve yürüyüş düzenlendi.
Bağlar Mahallesi’nde toplanan kalabalık grup, ellerinde Türk ve Caferi toplumuna ait flamalarla Zübeyde Hanım Bulvarı’na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca "Kahrolsun İsrail" ve "Kahrolsun ABD" sloganları atılırken, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle yas havası hakim oldu.
Zübeyde Hanım Bulvarı’nda toplanan kitleye hitap eden Caferi kanaat önderleri, saldırıyı uluslararası hukukun ihlali ve bir zulüm olarak niteledi. Yapılan açıklamada özellikle şu ifadeler dikkat çekti:
"Önderlerimiz düşman karşısında diz çöküp bizlere zillet yaşatmaz. Seyyid El Hamaney Ağa da düşman karşısında en ufak bir taviz vermeden, Hz. Hüseyin gibi haysiyetle bu dünyadan ayrıldı. Dünyanın mazlumlarının, zalimler karşısında mutlaka zafer kazanacağına inanıyoruz."
Basın açıklamasının ardından grup sessizce dağılırken, Iğdır genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlendi.