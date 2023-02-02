Türkiye'deki ''Dünyanın Nazar Boncuğu''nun son hali kahretti
Azalan yer altı suyu, artan sıcaklık, rüzgar erozyonu... Tüm bu faktörlerin kuraklığa mahkum ettiği Meke Gölü çok yakında tekrar suya kavuşacak.
Kuş bakışı görünümü dolayısıyla "dünyanın nazar boncuğu" olarak adlandırılan Meke Gölü, can suyuna kavuşacak.
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Konya’nın Karapınar ilçesindeki 8 bin yıllık Meke Gölü, 2000'lerin başından bu yana suyunu kaybetmeye başladı.
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Kuraklığın yanı sıra gölden bilinçsiz su çekilmesi, zamanla yeraltı suyunun da azalmasına neden oldu.
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Gölün yeniden hayat bulması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, iki yıl önce proje başlatıldı.
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