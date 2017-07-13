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  3. 13 Temmuz 2017 09:25

Türkiye'deki en güzel koylar

Türkiye'deki en güzel koylar

Bademli Koyu, Dikili, İzmir
Sakin, huzurlu, kafa dinlemek için harika bir seçenek olan Bademli Koyu; mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliklerinden bir tanesi.

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Türkiye'deki en güzel koylar

2. Papaz Koyu, Kumluca, Antalya
Antalya-Demre arasındaki güzel koy, denizin sakinliği ve ormandaki ağaçların gölgesiyle piknikseverlerin ve kamp yapmak isteyenlerin uğrak yeri.

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Türkiye'deki en güzel koylar

3. Suvla Koyu, Çanakkale
Ege Denizi'nin Gelibolu Yarımadası dolaylarında ve Saros Körfezi'nin güneyinde bulunan Suvla Koyu, henüz insanların keşfedemediği saklı cennetlerden bir tanesi.

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Türkiye'deki en güzel koylar

4. Akvaryum Koyu, Datça, Muğla
Datça'nın en güzel koylarından bir tanesi olan Akvaryum Koyu; Gerçek bir akvaryum gibi tertemiz. Sualtı yaşamına merakı olanların deniz gözlüğü almadan gitmemeleri tavsiye edilir.

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