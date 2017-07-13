Türkiye'deki en güzel koylar
Bademli Koyu, Dikili, İzmir
Sakin, huzurlu, kafa dinlemek için harika bir seçenek olan Bademli Koyu; mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliklerinden bir tanesi.
2. Papaz Koyu, Kumluca, Antalya
Antalya-Demre arasındaki güzel koy, denizin sakinliği ve ormandaki ağaçların gölgesiyle piknikseverlerin ve kamp yapmak isteyenlerin uğrak yeri.
3. Suvla Koyu, Çanakkale
Ege Denizi'nin Gelibolu Yarımadası dolaylarında ve Saros Körfezi'nin güneyinde bulunan Suvla Koyu, henüz insanların keşfedemediği saklı cennetlerden bir tanesi.