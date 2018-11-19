Türkiye’deki havalimanı güvenlik teknolojilerinde ilk
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ), havalimanlarında güvenlik teknolojilerine yatırımlarına devam ediyor. DHMİ’nin Ankara Esenboğa Havalimanına kurulması için düzenlediği Tehdit Algılama Sistemleri Temin ve Tesisi ihalesini AKBA Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş. kazandı.
Şirketin Osman Aksoy ile birlikte iki kurucu ortağından biri olan Şirzat Balin, tehdit algılama sistemi başta olmak üzere yeni gelecek güvenlik teknolijileri ile ilgili bilgi verdi.
ARALIK AYINDA FAALİYETE GİRECEK'
Esenboğa’da aralık ayında 2 veya 3 farklı kontrol noktasında sistemin faaliyete geçeceğini dile getiren Şirzat Balin, "Tehdit Algılama Sistemi, insan akışına engel olmadan, saatte 10 bin kişiye kadar tarama kapasitesine sahip, kişilerin üzerindeki her türlü patlayıcıyı ve uzun namlulu silahları gerçek zamanlı tespit ederek otomatik alarm veren bir sistem.