Türkiye'deki şehirlerin notları tek tek açıklandı
Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor: .
Beşeri Sermaye ve Yaşanabilirlik, Marka Becerisi ve Yenilikçilik, Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli, Erişilebilirlik. İşte araştırmanın çarpıcı sonuçları...
81- MUŞ Genel Endeks Puanı: 29,71 Genel endeks puanı 30'un altında kalan tek kent. Geçen sene 76'ncı sıradaydı ancak tüm göstergelerde gerileme var.