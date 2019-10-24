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  3. 24 Ekim 2019 17:21

Türkiye'deki şehirlerin notları tek tek açıklandı

Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor: .

Türkiye'deki şehirlerin notları tek tek açıklandı

Beşeri Sermaye ve Yaşanabilirlik, Marka Becerisi ve Yenilikçilik, Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli, Erişilebilirlik. İşte araştırmanın çarpıcı sonuçları...

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Türkiye'deki şehirlerin notları tek tek açıklandı

81- MUŞ Genel Endeks Puanı: 29,71 Genel endeks puanı 30'un altında kalan tek kent. Geçen sene 76'ncı sıradaydı ancak tüm göstergelerde gerileme var.

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Türkiye'deki şehirlerin notları tek tek açıklandı

80- ŞIRNAK Genel Endeks Puanı: 30,45

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Türkiye'deki şehirlerin notları tek tek açıklandı

79- HAKKARİ Genel Endeks Puanı: 30,94

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