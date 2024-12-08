Türkiye'deki Suriyeliler sınır kapısına akın etti

17 yıl sonra ülkesine ve evine kavuşacak olan Halid Reşit, “Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Biz memleketimize gidiyoruz. Evlerimiz her şeyimiz orada. Evimizi özledim. Ben 7 yaşından beri memleketime gitmedim ama şimdi gidiyoruz. 17 yıl sonra memleketime dönüyorum. Akrabalarımı özledim. Türkiye Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum” dedi.