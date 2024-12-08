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Türkiye'deki Suriyeliler sınır kapısına akın etti

Suriye’de Esad rejiminin devrildiğini duyan insanlar geçiş için Cilvegözü sınır kapısına akın ettiler.

Kaynak: DHA / İHA
Türkiye'deki Suriyeliler sınır kapısına akın etti - Resim: 1

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların saldırıları sonrası Rejim lideri Beşar Esad görevi bıraktığını duyurmuştu.

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Türkiye'deki Suriyeliler sınır kapısına akın etti - Resim: 2

Esad’ın devrildiğini duyan insanlar Hatay’ın Reyhanlı işçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısına akın ettiler.

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Türkiye'deki Suriyeliler sınır kapısına akın etti - Resim: 3

Kapıda yoğunluk yaşanırken insanlar yıllar sonra memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşadılar.

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Türkiye'deki Suriyeliler sınır kapısına akın etti - Resim: 4

17 yıl sonra ülkesine ve evine kavuşacak olan Halid Reşit, “Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Biz memleketimize gidiyoruz. Evlerimiz her şeyimiz orada. Evimizi özledim. Ben 7 yaşından beri memleketime gitmedim ama şimdi gidiyoruz. 17 yıl sonra memleketime dönüyorum. Akrabalarımı özledim. Türkiye Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum” dedi.

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