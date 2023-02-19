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Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin yıkıma yol açtığı Suriye'de hayatını kaybedenlerin Türkiye'de yaşayan yakınları, izinle Suriye'ye gidiyor.

Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'de 11 ilin yanı sıra Suriye'de de yıkım ve can kayıplarına yol açtı.

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Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi - Resim: 2

Deprem felaketinin ardından iç savaş nedeniyle ülkelerini terk ederek Türkiye'ye gelen çok sayıda sığınmacı Suriye'ye gitmik için Kilis Valiliğine başvuruda bulundu. 

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Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi - Resim: 3

Başvuruları değerlendiren valilik, depremzede yakını Suriyelilerin, 6 ay süreyle ülkelerine gitmelerine izin verdi. 

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Türkiye'deki Suriyelilere deprem izni verildi - Resim: 4

Verilen iznin ardından çok sayıda Suriyeli, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

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