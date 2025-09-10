Türkiye'deki yastık altı altınların değeri dudak uçuklattı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, bu miktarın 363 milyar dolarlık kısmı “yastık altında”, yani vatandaşların fiziki olarak tuttukları altınlardan oluşuyor.