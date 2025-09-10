Türkiye'deki yastık altı altınların değeri dudak uçuklattı
Türkiye'de vatandaşın yastık altında biriktirdiği altın miktarı gözle görülür şekilde büyüyor. Son verilere göre, 4.210 tona ulaşan altın stokunun büyük bir bölümü vatandaşın elinde bulunuyor.
QNB-Finansbank araştırmacıları, Türkiye’deki toplam altın stokunun 4.210 ton seviyesine ulaştığını açıkladı. Mevcut değerle 500 milyar dolara karşılık gelen altın varlığının önemli bir bölümü halkın elinde bulunuyor.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'nın sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, bu miktarın 363 milyar dolarlık kısmı “yastık altında”, yani vatandaşların fiziki olarak tuttukları altınlardan oluşuyor.
Geriye kalan bölüm ise Merkez Bankası, Hazine ve bankalardaki değerli maden hesapları üzerinden kayda geçmiş durumda.
2015’ten bu yana izlenen grafik, özellikle 2019 sonrasında altın birikiminde dikkat çekici bir artış yaşandığını gösteriyor. Yastık altı altınların yanı sıra bankalardaki altın hesaplarında da büyüme öne çıkıyor.