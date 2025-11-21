Türkiye'deki yeni ölümcül tehdidin adı ''ambar hapı'' oldu

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, Türkiye'de oteller, konutlar, huzurevleri ve insanların bulunduğu tüm yaşam alanlarında düzenli ilaçlama yapıldığını belirterek, "Ancak bu alanlarda tarım ilacı kullanımı tamamen yasaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ürünlerin kullanılması zorunludur. Buna rağmen bazı firmalar, hızlı sonuç almak için tarım zehri kullanıyor. Eğitimlerde bunun yasak olduğu açıkça belirtilir, uygunsuz uygulama yapan firmaların yetkileri iptal edilir. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelinde düzenli eğitimler vermekte. Her yıl ortalama 500 ile 1000 kişi, bu eğitimleri tamamlayarak sertifika almaktadır. Uygulayıcı eğitimi ile 3 günlük programdan geçen kişiler ilaçlama firmalarında çalışabilmektedir" dedi. Prof. Dr. Çetin, olaya neden olduğu değerlendirilen alüminyum fosfitin kullanım alanlarıyla ilgili şunları söyledi: "Alüminyum fosfitin çözünmesiyle ortaya çıkan fosfin gazı kokusuzdur, fark edilmesi zordur. Duvar çatlaklarından, lavabo giderlerinden kolayca diğer odalara sızabilir. Bu kimyasalları yalnızca özel fumigasyon (Zararlıları öldürmek amacı ile kapalı bir ortama gaz halinde kimyasal verilmesi) eğitimi olan kişiler kullanabilir. Bu zehirlenme, tablet formunda bulunan alüminyum fosfitin neme temas ettiğinde fosfin adı verilen son derece zehirli bir gazın yayılması sonucunda olmuştur. Bu tür zirai ilaçlar yalnızca dev tahıl siloları, buğday depoları, pirinç yığınları, gemi konteynerleri gibi insan bulunmayan ve birkaç gün kapalı kalacak alanlarda kullanılabilir. Ancak yaşanan olayda, yalnızca uygulayıcı eğitimi olan bir kişinin, yanında bir sorumlu amir olmadan, 'sorunu çözelim' mantığıyla bu ürünü uygunsuz şekilde kullanması felakete yol açmıştır."