Türkiye'den Antarktika çıkarması: 17 kişilik ekip yola çıktı!

DÜNYANIN GÜNDEMİ KUTUPLAR

Bütün dünyanın gündeminde kutupların artık daha fazla yer tuttuğunu belirten Bakan Kacır konuşmasını şöyle devam etti, "Gerek Antarktika gerek Arktik... Güney ve Kuzey Kutbu artık her ülkenin ve uluslararası gündemin en üst sıralarında yer alıyor. Dolayısıyla bizim de bütün bu çalışmalarda bilimsel kabiliyetlerimizi daha ileri seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Türk bilim insanlarının bu bilim seferleri vasıtasıyla gerçekleştireceği araştırmalar; Türkiye'nin sanayi ve teknoloji vizyonuna, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde ortaya koyduğumuz hedeflere ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza çok kıymetli katkılar sunacak. Türk bilim insanlarımıza bu seferlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızdan subaylarımız da eşlik ediyorlar. Malumunuz, geçtiğimiz yıl bilim üssü kurmayı hedeflediğimiz Horseshoe Adası'nın deniz tabanı haritasını çıkarmıştık ve bu haritayı TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etmiştik. Bu yılki seferde, bu haritanın devamı niteliğinde çalışmalar yürütülecek. Yine bunun yanında geçtiğimiz yıllarda Antarktika'da kurduğumuz ölçüm istasyonundan meteorolojik veriler güncellenerek alınmaya devam edilecek. Tüm bu çalışmalar aslında Türk bilim dünyasının, küresel ölçekte iklim değişikliği meselesine bilimsel düzeyde sunacağı katkılara çok önemli kazanımlar sağlamış olacak" diye konuştu.

ÜÇ LİSE ÖĞRENCİMİZ DE SEFERDE

Fatih Kacır, "Bilim insanlarımıza bu yıl, TEKNOFEST Kutup Araştırmaları Proje Yarışması'nda şampiyon olan Aydın ve Ankara'dan üç lise öğrencimiz de eşlik ediyor. Lise öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik etmek istiyorum. Gerçekten lise çağında böyle bir sefere katılmak, aslında Türkiye'nin gençlerimize gelecek adına sunduğu vizyonun en önemli göstergelerinden biridir. İşte Türk gençliği, işte TEKNOFEST kuşağı... Kutuplara uzanan bir bilimsel araştırma heyecanıyla Türkiye'nin aydınlık yarınları olacaklar" ifadelerini kullandı.