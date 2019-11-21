Türkiye'den çalınan eserler müzede ortaya çıktı
Alman tüccar ve amatör arkeolog Schliemann'ın 1868'den itibaren üç parti halinde yurt dışına kaçırdığı eserler, Londra'daki British Museum'da sergileniyor. Müzede Troya Antik Kenti'nden çalınan eserler de bulunuyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki müze, en büyük Troya sergilerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Özel bir salonda gezilebilecek olan Troy: Mit ve Gerçek adlı sergide yaklaşık 300 eser yer alıyor.
1868'den itibaren Alman tüccar ve amatör arkeolog Heinrich Schliemann'ın üç parti halinde yurt dışına kaçırdığı eserlerin bulundukları ülkelerden toparlanarak bir araya getirildiği sergide, Troya gerçek ve efsanevi yönleriyle anlatılıyor.
Almanya'daki Berlin Müzesi, İngiltere'deki Ashmolean Müzesi ve Danimarka Ulusal Müzesi'nden getirilen eserler arasında, çömlekler, gümüş kaplar, bronz silahlar, heykeller ve lahitler bulunuyor.