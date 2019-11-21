  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Kasım 2019 14:37

Türkiye'den çalınan eserler müzede ortaya çıktı

Alman tüccar ve amatör arkeolog Schliemann'ın 1868'den itibaren üç parti halinde yurt dışına kaçırdığı eserler, Londra'daki British Museum'da sergileniyor. Müzede Troya Antik Kenti'nden çalınan eserler de bulunuyor.

Türkiye'den çalınan eserler müzede ortaya çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'daki müze, en büyük Troya sergilerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Özel bir salonda gezilebilecek olan Troy: Mit ve Gerçek adlı sergide yaklaşık 300 eser yer alıyor.

1/ 9
Türkiye'den çalınan eserler müzede ortaya çıktı

1868'den itibaren Alman tüccar ve amatör arkeolog Heinrich Schliemann'ın üç parti halinde yurt dışına kaçırdığı eserlerin bulundukları ülkelerden toparlanarak bir araya getirildiği sergide, Troya gerçek ve efsanevi yönleriyle anlatılıyor.

2/ 9
Türkiye'den çalınan eserler müzede ortaya çıktı

Almanya'daki Berlin Müzesi, İngiltere'deki Ashmolean Müzesi ve Danimarka Ulusal Müzesi'nden getirilen eserler arasında, çömlekler, gümüş kaplar, bronz silahlar, heykeller ve lahitler bulunuyor.

3/ 9
Türkiye'den çalınan eserler müzede ortaya çıktı

Altın Troya Hazineleri sergide yer almıyor

Ancak sergide beş bin yıllık antik kentten kaçırılan ve şu anda Rusya'nın başkenti Moskova'daki Puşkin Müzesi'nde sergilenen altın Troya Hazineleri'nin orjinalleri yerine sadece iki takının 19. yüzyılda yapılan imitasyonuna yer veriliyor.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM