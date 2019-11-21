Türkiye'den çalınan eserler müzede ortaya çıktı

Altın Troya Hazineleri sergide yer almıyor



Ancak sergide beş bin yıllık antik kentten kaçırılan ve şu anda Rusya'nın başkenti Moskova'daki Puşkin Müzesi'nde sergilenen altın Troya Hazineleri'nin orjinalleri yerine sadece iki takının 19. yüzyılda yapılan imitasyonuna yer veriliyor.