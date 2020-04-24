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  3. 24 Nisan 2020 10:35

Türkiye'den Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi!

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'den Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi!

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

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Türkiye'den Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi!

Paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri; 15-17 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edildi.

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Türkiye'den Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi!

Eğitimlere; 33 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, İnsansız Hava Araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAT timleri katıldı" bilgisine yer verildi.

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Türkiye'den Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi!

Paylaşımda şunlar da kaydedildi: "COVID-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir." Paylaşımda ayrıca, söz konusu eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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