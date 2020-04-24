Türkiye'den Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gövde gösterisi!

Paylaşımda şunlar da kaydedildi: "COVID-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame etmektedir." Paylaşımda ayrıca, söz konusu eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.