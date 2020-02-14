Türkiye'den en çok konut alan ülkeler açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,8 oranında artarak 113 bin 615 oldu.
Türkiye'ye olan ilgi farklı ülkelerden gelmeye devam ediyor. Yabancıların Türkiye'den konut satın alma verileri de konut satış istatistikleriyle birlikte açıklandı. İşte Türkiye'den konut alan ülkeler...
Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 251 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 11 bin 989 konut satışı ve yüzde 10,6 pay ile Ankara, 7 bin 212 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 11 konut ile Ardahan ve 38 konut ile Bayburt oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 artarak 3 bin 907 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2020'de ilk sırayı bin 875 konut satışı ile İstanbul aldı.