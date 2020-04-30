Türkiye'den Güney Afrika'ya da sağlık malzemesi yardımı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi malzemeleri ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırmaya devam ediyoruz.