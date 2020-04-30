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  3. 30 Nisan 2020 12:02

Türkiye'den Güney Afrika'ya da sağlık malzemesi yardımı

Milli Savunma Bakanlığı, tıbbi yardım malzemelerini Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştıracak TSK'ya ait Airbus A400M tipi uçağın Kayseri Erkilet Havalimanı'ndan hareket ettiğini duyurdu.

Türkiye'den Güney Afrika'ya da sağlık malzemesi yardımı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi malzemeleri ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırmaya devam ediyoruz. 

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Türkiye'den Güney Afrika'ya da sağlık malzemesi yardımı

Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız, bu kez de Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuyor. 

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Türkiye'den Güney Afrika'ya da sağlık malzemesi yardımı

Kayseri Erkilet Havaalanı'ndaki hazırlıklarını tamamlayan A-400M tipi uçağımız maske, dezenfektan ve tulum gibi tıbbi yardım malzemelerini ulaştırmak üzere Güney Afrika Cumhuriyeti’ne hareket etti" denildi.

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Türkiye'den Güney Afrika'ya da sağlık malzemesi yardımı

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