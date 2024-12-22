Türkiye'den Suriye'ye dönen gençten Türklere Suriye daveti

Ailesiyle 11 yıl önce iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Muhammed Suheyl (15) çok heyecanlı olduğunu söyledi. Türkiye'ye henüz 4 yaşındayken geldiğini belirten Suheyl "Arapçayı sadece konuşabiliyorum. Türkçe'yi de öğrendim. Esad'ın düşmesinin ardından ben de Suriye’ye dönüyorum. Bence herkes dönsün. Evi olan da olmayan da dönsün, biz öyle yaptık. Türkiye’ye teşekkür ederim. Türklerin başımızın üstünde yeri var. Hepsini de seviyorum. Bizi ziyarete gelsinler" diye konuştu.