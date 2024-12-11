Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeliler şimdiden ''Türkiye'yi özledik'' dedi

10 yıl önce Halep’ten ayrılan ve 3 yıl El Bab bölgesinde yaşadıktan sonra 7 yıl önce Türkiye’ye geçiş yaparak İstanbul’da yaşamaya başlayan Enes El Hasan (26), Esad rejiminin sona ermesinin ardından ailesi ile Halep’e döndü. Yıllar sonra Halep’e döndüğü için çok mutlu olan Enes El Hasan, “Halep’ten 10 yıl önce ayrıldık ve 7 yıldır İstanbul’da yaşıyorduk. Vatan toprağından uzakta olduğumuz süreçte sürekli Suriye’ye üzülüyor ve Halep’i özlüyorduk. Savaş nedeniyle Türkiye’de kaldığımız sürede Türk halkı bize hep yardım etti. Başka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türk halkından Allah razı olsun. Türkiye hep bize yardım etti, arkamızda durdu. En zor zamanımızda bize destek oldu. Şu anda Esad gitti savaş bitti ve biz ailece döndük. Türkiye’deki diğer Suriyeliler de kısa zamanda dönecekler. Onlar geldikten sonra yeni Suriye’yi inşa etmek için hep birlikte çalışacağız. Ülkemize döndük ama Türkiye’yi özlemeye başladık. İnşallah en kısa zamanda ülkemiz iyi bir duruma gelir ve biz Türk dostlarımızı misafir etmek isteriz” diye konuştu.