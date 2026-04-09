Türkiye'den tarihi hamle: Çağrı Bey Sondaj Gemisi Somali'ye ulaştı
Türkiye'nin ilk yurt dışı derin deniz sondaj operasyonu başlıyor. 53 günlük yolculuğun ardından Somali’ye ulaşan Çağrı Bey Sondaj Gemisi, toplam 7 bin 500 metreye inerek sondaj gerçekleştirecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji filosuna katılan 7’nci nesil sondaj gemisi Çağrı Bey’in Somali’ye ulaştığını duyurdu. Hem Türkiye'nin hem de Somali'nin enerji tarihinde yepyeni bir sayfa açtıklarını kaydeden Bayraktar, “Sınırlarımızı aşan ilk yurt dışı derin deniz sondajımız için bismillah diyoruz” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirecek olan Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 53 günlük yolculuğunun ardından Somali’ye ulaştı. Yarın düzenlenecek olan karşılama töreninin ardından harekete geçecek olan Çağrı Bey, 1-2 gün içinde de CURAD-1 kuyusuna ulaşacak. Çağrı Bey’in yürüteceği sondaj operasyonunun deniz tabanındaki işlemleri için, 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılacak.
KARŞILAMA TÖRENİ
Çağrı Bey için yarın Mogadişu Limanında bir karşılama töreni düzenlenecek. Törene, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanı sıra Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed ile Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur iştirak edecek.
KUYUYA VARIŞ 1-2 GÜN SÜRECEK
Gemi, karşılama töreninin ardından görev yapacağı CURAD-1 kuyusuna doğru hareket edecek. Çağrı Bey’in Mogadişu Limanından Mogadişu’ya 372 kilometre açıkta bulunan kuyu lokasyonuna varması 1-2 gün sürecek.