Türkiye'den tarihi hamle: Çağrı Bey Sondaj Gemisi Somali'ye ulaştı

Türkiye’nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını gerçekleştirecek olan Çağrı Bey Sondaj Gemisi, 53 günlük yolculuğunun ardından Somali’ye ulaştı. Yarın düzenlenecek olan karşılama töreninin ardından harekete geçecek olan Çağrı Bey, 1-2 gün içinde de CURAD-1 kuyusuna ulaşacak. Çağrı Bey’in yürüteceği sondaj operasyonunun deniz tabanındaki işlemleri için, 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılacak.