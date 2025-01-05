Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve Esad'ın Suriye'den kaçmasının ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ederken, Göç İdaresi Başkanlığı sınır kapılarında alınan yeni kararı açıkladı.
Kaynak: DHA
Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Suriye'den kaçarak Rusya'ya sığınmasının ardından Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı belli oldu.
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2024'ün son günü yaptığı açıklamada Suriye'de diktatör Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrası Suriye'ye günde ortalama bin 672 kişinin dönüş yaptığını belirten Yerlikaya, toplam sayının 35 bin 114 olduğunu söylemişti.
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Göç İdaresi Başkanlığı’ndan, Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
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Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye'deki gelişmeler dolayısıyla artan gönüllü geri dönüşler nedeniyle sınır kapılarındaki günlük işlem kapasitesinin 3 binden 19 bine çıkarıldığını duyurdu.
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