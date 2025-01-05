  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım

Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi ve Esad'ın Suriye'den kaçmasının ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri devam ederken, Göç İdaresi Başkanlığı sınır kapılarında alınan yeni kararı açıkladı.

Kaynak: DHA
Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım - Resim: 1

Beşar Esad'ın ailesiyle birlikte Suriye'den kaçarak Rusya'ya sığınmasının ardından Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı belli oldu.

1 / 6
Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım - Resim: 2

2024'ün son günü yaptığı açıklamada Suriye'de diktatör Beşar Esad yönetiminin devrilmesi sonrası Suriye'ye günde ortalama bin 672 kişinin dönüş yaptığını belirten Yerlikaya, toplam sayının 35 bin 114 olduğunu söylemişti.

2 / 6
Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım - Resim: 3

Göç İdaresi Başkanlığı’ndan, Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. 

3 / 6
Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım - Resim: 4

Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye'deki gelişmeler dolayısıyla artan gönüllü geri dönüşler nedeniyle sınır kapılarındaki günlük işlem kapasitesinin 3 binden 19 bine çıkarıldığını duyurdu.

4 / 6